Krista Siegfrids: "Jag har varit förbannad, arg och ledsen men aldrig nära att ge upp"

När var Krista Siegfrids närmast att ge upp karriärsmässigt? När var hon senast riktigt stolt över något? Tycker hon det är mer nervöst att uppträda framför 20 eller 1000 personer? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till artisten Krista Siegfrids.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva finlandssvenska kända personer eller grupper att ställa frågor till varandra. Näst ut i denna serie är Krista Siegfrids.

Stjärnskottet från Kaskö har de senaste åren haft många järn i elden. Hon har deltagit i svenska Idol, The Voice of Finland och ställt upp med låten Faller i Melodifestivalen. Finland representerade hon 2013 i Eurovisionen med låten Marry Me.

Förutom allt ovan har hon varit programledare för ett flertal stora produktioner, bland annat UMK.

Krista har i denna intervjuserie fått frågor av artisten Jakob Norrgård, programledaren Nicke Aldén, långdistanslöparen Camilla Richardsson, artisten Tika, författaren Ellen Strömberg, fotbollsspelaren Tim Sparv, statsvetaren Thomas Karv, studentföreningen Pampasmaffian, artisten och radioprofilen Benny Törnroos och a capella-gruppen FORK.

Jakob Norrgård är en av medlemmarna i humorgruppen KAJ. Jakob Norrgård i park under träd 22.4.2020. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Jakob Norrgårds fråga: Du får bara välja ett av följande alternativ: Aldrig mera få besöka hemstaden Kaskö eller tvingas sjunga Marry Me på Kaskö hembygdsmuseum varje lördag i resten av ditt liv?

– Nej men herregud vilken fråga! Det här är ju som att välja mellan pest och kolera. Men jag måste välja att aldrig besöka Kaskö igen, för det blir omöjligt med mitt jobb att sjunga Marry Me i Kaskö varje lördag. Usch vad hemskt att jag måste svara det.

Tika slutade på tredje plats i UMK. Tika esittää biisinsä I Let My Heart Break. Bild: © Miikka Varila

Tikas fråga: Är det mer nervöst att uppträda framför 20 eller 1000 personer?

– Bra fråga! En spelning med bara 20 personer kan bli väldigt intim, medan jag kan känna mig ganska anonym om det är 1000 i publiken. Svårt att svara på, men mest nervös är jag nog inför ett liveuppträdande. Pulsen är väldigt hög sekunderna innan lampan lyser rött.

FORK har för tillfället paus i deras avskedsturné. Musikgruppen FORK. Bild: Juha Mustonen

FORK:s fråga: När upplevde du senast att du har lyckats med någonting, och vad gjorde du för att det blev möjligt?

– Jag är ofta kritisk mot mig själv, men jag var jättenöjd över hur jag programledde UMK 2019. Jag jobbade så hårt inför det, och övade finska varje dag så att det skulle låta bra. Jag hade mardrömmar varje natt i två veckors tid före showen. Jag klappade mig själv på axeln efteråt och är stolt över hur bra det gick.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där berättar Krista om hur det går med det holländska språket, om hon varit nära att ge upp i karriären och om det går att vara en internationell kändis och flyga runt i Europa, men ändå tänka på klimatet?