Namnet GeeBee föddes när Bärlund som 17-åring 1928 deltog i den lokala arbetarorganisationens tävlingar i Zürich och vann över sin motståndare i överlägsen stil. I AIF-tidningens tävlingsrapport den 22 mars kallas han för första gången GeeBee – och det lätta smeknamnet fastnar på tungan direkt.

Politiken spelade en stor roll i idrotten under 1920- och 30-talen. Bärlund var själv politiskt oengagerad, men att gå med i AIF-föreningen Jyry var närmast en självklarhet för den ensamförsörjande arbetarklassmammans son.

Dessutom fanns och verkade Jyry på samma sida om Långa bron som "Gunis" hem. Klassresa var inte ett speciellt känt begrepp på den tiden.

Bärlunds svala intresse för partipolitik underlättade säkert hans beslut att korsa landets ideologiskt sett längsta bro på hösten 1930 och ansluta sig till Kronohagens Idrottsförening.

Att byta klubb och förbund skedde ändå ursprungligen inte på Bärlunds eget initiativ. Han blev helt enkelt utan förening då statsmakten efter ett par års stridigheter och tudelning inom AIF avvecklade den delen av AIF dit Jyry hörde.

Största delen av idrottarna som blivit utan förening var missnöjda med AIF:s interna dragkamp och anslöt sig till föreningar som tillhörde riksidrottsförbundet SVUL. Bitterheten mellan AIF och SVUL minskade inte precis i och med den "fanflykten".

När Bärlund i oktober 1930 gjorde sin premiär i Kiffen-skjortan hade han redan stigit till sin slutliga tävlingsklass tungvikten. Knappt två ronder behövdes innan Wulf Gourewitsch från Viborg skulle kasta in handduken.

Redan 1931 ansågs GeeBee vara Nordens bästa tungviktare och de första proffsryktena började cirkulera i Sverige samma höst. Förhoppningarna var därmed höga när den då 21 år gamla Gunnar Bärlund steg ombord på skeppet Drottningholm i Göteborg för att korsa Atlanten och delta i OS 1932.

Väl i Los Angeles mötte han i första omgången den kommande guldmedaljören, Argentinas Alberto Lovell. De stora drömmarna gick i kras direkt.

I och med att endast sex boxare ställde upp i tungviktsklassen var det extra bittert att möta den bästa genast. Drygt fem år senare tog Bärlund – nu utan skjorta – revansch på Lovell.

Ännu var det ändå inte dags för en proffskarriär. Bärlund hade på grund av tillfälligheter till exempel aldrig vunnit FM-guld. Sitt första och enda finländska mästerskap bärgade han 1933 och då följande OS fanns på tok för långt borta i framtiden och VM startade först 1974, så fanns det bara ett amatörmål kvar: EM 1934.

Finlands urfattiga boxningsförbund hade endast råd att skicka en boxare till EM i Budapest i april 1934. Som tur var beslöt sig förbundet i alla fall att finansiera landets bästa boxares EM-resa.

Det lönade sig: Bärlund vann i överlägsen stil sina tre matcher och korades till Europamästare.

Gunnar Bärlund med frun Eva i New Jersey 1964.

Nu var det dags för en proffskarriär som skulle räcka i 13 år och innehålla 85 matcher, 55 segrar, 29 förluster och en oavgjord match. 66 av matcherna gick GeeBee i USA – två av dem i klassiska Madison Square Garden.

I maj 1938 när Bärlund klev av tåget i Helsingfors för att välkomnas av tusentals entusiastiska landsmän var han bara en knapp tredjedel in i sin proffskarriär.

Han hade lämnat Finland åtta månader tidigare och radat upp sex raka segrar i USA – i hela fyra av dem hade han knockat sin motståndare. Speciellt segern i Madison Square Garden den 4 mars över jätten Buddy Baer gjorde GeeBee glödhet.

Som ett resultat rankade boxningsbibeln The Ring "Guni" som världens tredje bästa tungviktare. Vidare beslöt man att sätta kämpen från lilla Finland på The Rings pärm några månader senare.