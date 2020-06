Ami Aspelund kom över ett 30 år gammalt opublicerat, musikaliskt verk och bestämde sig för att fräscha upp det

Ami Aspelund utmanar på Vegatoppen med låten Jorden är en by. Ami Aspelund. Bild: Privat.

Ami Aspelund har hunnit med det mesta under sin artistkarriär. Allt från att stå på teaterscenen till att representera Finland i Eurovisionen, men hon är långt ifrån färdig. Nu utmanar hon på Vegatoppen med den nygamla låten – Jorden är en by.

Det är drygt ett år sedan Ami Aspelund senast deltog på Vegatoppen. Då gjorde hon det tillsammans med Erik André Hvidsten och gjorde stor succé med låten Vi ska inte sova bort sommarnatten.

Aspelund berättar att det har hunnit hända en hel del sedan dess, trots den tid vi just nu lever i. Inte minst utmanarlåten Jorden är en by är ett projekt som genomförst under våren och som har en väldigt intressant historia.

Det här är Ami Aspelund Född i Vasa

Gav ut sin första singel Apinamies året 1973

Representerade Finland i Eurovision Song Contest 1983 med låten Fantasiaa

Utmanar på Vegatoppen med låten Jorden är en by

Startskottet kom den tionde mars

Det hela började för några månader sedan då Aspelund fick ett sorgebud.

– Den tionde mars drogs rullgardinen ner för oss alla i branschen. För mig var det en speciell dag. Jag hade mitt sista uppträdande på Nordhuset i Helsingfors. När jag kom till konserthuset så fick jag ett textmeddelande om att den man jag gjort min karriär med på 80-talet, hade somnat in.

Aspelund talar om pianisten, kompositören, Kari Kuusamo som dessutom är hennes ex-man, och som hon aktivt samarbetat med under en stor del av karriären.

Det datumet bestämde sig Aspelund för att samla ihop alla hans och deras gemensamma låtar som hon kan komma över.

– De finns ju på vinylskivor, men jag ville på något sätt samla och digitalisera dem så de skulle vara mera tillgängliga.

År 1983 släppte Ami Aspelund albumet Framtidens skugga. Kari Kuusamo spelar piano på låtarna. Ami Aspelund Framtidens skugga -levynkansikuvassa 1983. Bild: Polarvox OY. Ami Aspelundin kokoelmat.

Hittade opublicerade verk

Aspelund berättar att det var lite av ett detektivarbete att leta fram kompositionerna, men hon gjorde även väldigt unika fynd.

– Jag hittade också låtar som aldrig kommit på skiva. En av dem är just den här – Jorden är en by.

Aspelund berättar att låten egentligen är 31 år gammal och ingick i Svenska Teaterns uppsättning av revyn Sista skriket.

– Kari gjorde musiken till revyn och Leif Salmén skrev några texter, men där fanns även texter av Kjell Westö och Claes Andersson. Ett ganska intressant projekt och när jag lyssnade på låten med fräscha öron så slogs jag av att den är mer aktuell än för 30 år sedan.

Arkivbild på Ami Aspelund. Ami Aspelund Bild: Yle/ Kalevi Rytkölä

Gammal melodi – ny låt

För att föra låten till nutid och fräscha upp den tog Aspelund hjälp av Sam Sonntag och tillsammans med honom skapades den nya, aktuella versionen av Jorden är en by.

– Jag är nöjd med resultatet. Det är första gången jag har jobbat med så här unga, kreativa människor, och det känns jättebra.

Jorden är en by har världspremiär i Vegatoppen torsdagen den 11.6.2020. Efter det är tanken att den även ska komma ut på diverse strömningstjänster.

Blickar framåt mot nya sätt att uppträda

Efter att låtsläppet är klart, kommer Aspelund blicka framåt. Hon avslöjar att hon har planer på att ge ut flera låtar, men med tanke på världsläget och pandemier är det inte helt lätt.

– Jag tror absolut inte att det är kört för den här branschen. Så småningom kommer vi upp till ytan igen, men det kanske blir nya visioner, nya arenor och nya sätt att uppträda.

Aspelund tror också att det nuvarande pandemiläget kommer att förena artister.

– Jag tror mer och mer på att vi artister ska samarbeta med varandra och bredda våra “tältpinnar”.

Du kan rösta på Ami Aspelund och låten Jorden är en by HÄR.