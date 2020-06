Jannike Sandström aktuell med musik på svenska – "Jag tycker det är ljuvligt att sjunga på mitt modersmål"

En internationellt känd artist tar sig an den finlandssvenska hitlistan. Grankullabördiga Jannike Sandström har den senaste tiden gjort musik på engelska, men utmanar nu på Vegatoppen med en låt på svenska – Regn är bara vatten.

Jannike Sandström är ett bekant namn på musikscenen. Hon har inte bara tagit publiken med storm i Finland, utan även lyckats göra ett namn för sig internationellt och spelats flitigt på radiokanaler ute i Europa.

Under 2010-talet har Sandström slagit igenom på allvar och släppt flera musikvideor och singlar. Dessutom har hon samarbetat med tunga namn inom musikbranschen.

Det här är JANNIKE SANDSTRÖM Bor i Grankulla



Utbildad musikpedagog från Sibelius-Akademin



Aktuell med projektet So many people, so many stories



Utmanar på Vegatoppen med låten Regn är bara vatten



Även på Vegatoppen har Sandström nått stora framgångar och är en av få artister som lyckats vara etta på Vegatoppen med flera låtar.

Hur det går för låten Regn är bara vatten återstår att se och är upp till publiken.

Aktuell med musik på både svenska och engelska

Det är två år sedan man senast kunnat höra Sandström på Vegatoppen. Någon paus i musikskapandet har det ändå inte varit.

Hon har jobbat på sin nya skiva, varit mycket i studion och skrivit en massa låtar.

Sandström har dessutom gett ut flertalet singlar, främst på engelska, men inte lika tätt som förut.

Den här gången är musiken på svenska.

– Jag tycker om att vara mångsidig och jag kommer absolut inte att sluta med engelskan. Det är vad jag satsar mest på, men jag tycker det är ljuvligt att sjunga på mitt modersmål. Varför skulle man inte kunna blanda lite och även ge ut någonting på svenska ibland?

Jannike Sandström satsar på den engelskspråkiga musiken, men tycker det är ljuvligt att sjunga på sitt modersmål. Jannike Sandström. Bild: Privat.

Stort artistsamarbete under coronatider

Förutom singeln Regn är bara vatten, är Sandström aktuell med projektet So many people, so many stories.

– Jag satt hemma med min manager och partner, Niklas Rosström, under pandemitiden och vi var lite frustrerade. Vi ville bidra med någonting och göra någonting lite speciellt, så vi började skriva på en låt som ganska fort fick namnet So many people, so many stories.

Tillsammans kontaktade de låtskrivaren Henri Växby, som är baserad i London, och bad honom skriva en text om människor som har sin egen historia i den tid vi nu lever i.

Utgångspunkten var att alla har en historia att berätta, speciellt i dessa tider.

– Vi kom på idén att bjuda med så många musiker och sångare som vi känner. Sen var bollen i rullning och vi tog kontakt med de som vi känner i Las Vegas, Stockholm, Frankrike, Finland och så vidare.

Alla musiker har sedan spelat in sig själva med sitt instrument eller sin sång och dessutom gjort en kort videoinspelning, som de har skickat till Sandström och Rosström.

Janne Hyöty har sedan stått för ett digert arbete med att mixa ihop allt till en helhet, som just nu finns ute på Youtube.

Arkivbild på Jannike Sandström. Jannike Sandström Bild: Daniel Saxlid

Utmanar på Vegatoppen

Jannike Sandström utmanar nu på Vegatoppen med låten Regn är bara vatten. En låt som egentligen kommer ut på alla digitala plattformar den 26.6, men vegatoppenlyssnarna får ta del av den redan nu.

– Det började egentligen som en engelsk låt - The fisherman, som kommer att finnas på min kommande skiva. Den är skriven av Niklas Rosström och Randy Goodrum, som har skrivit musik för bland annat Toto, Steve Perry och Ronan Keating.

– Jag blev väldigt förtjust i melodin. Den är passligt melankolisk och känslig, precis som även jag är.

Det ledde till att Sandström och Rosström bestämde sig för att göra en svensk text till låten, som kom att bli Regn är bara vatten.

Sandström berättar att låten handlar om att man inte alltid ser vad man har, även om det finns rakt framför en.

– Till exempel att ena parten i ett förhållande behöver hitta sig själv. Den som sjunger i låten är den starka, tålmodiga. Den som väntar ut vågen och konstaterar att regn bara är vatten och tårar bara är vatten.

Lämnar popmusiken bakom sig?

Sandström är främst känd som en popartist, men avslöjar nu att det kan komma att förändras inom den närmaste framtiden.

– I september kommer den nya skivan ut och efter det kommer jag att ändra musikalisk riktning. Jag kommer bli lite mera akustisk. Jag vill inte säga allt för mycket, men jag kommer kanske inte vara så poppig mera.

Sandström berättar att det är en naturlig utveckling och någonting som länge funnits i tankarna.

– Det känns naturligt och som det rätta valet. Det ska bli spännande att få jobba på ett annat sätt.

