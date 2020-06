Så här kunde en fotbollsmatch ordnas med lättare restriktioner: Var tredje sittplats på varannan rad i användning

Om glädjebeskedet kommer är det upp till klubbarna att tillämpa de lättare restriktionerna. Vi går igenom hur en match med fler än 500 åskådare kunde genomföras i praktiken. Det finns ett stort bekymmer: Hur ska säsongskortsinnehavare behandlas?

På HJK:s hemmastadion i Tölö ritas nya riktlinjer upp – bokstavligen.

Ungefär var tredje sittplats på varannan rad har markerats med svart tusch. Innebörden: Här kunde en person sitta och njuta av ligafotboll om restriktionerna lättades upp.

Då man zoomar ut märker man att personerna skulle sitta rätt glest. Om man räknar kommer man inte upp i 500 sittplatser per läktarsektion. Helsingforsklubben räknar med en maxkapacitet på runt 2 000 åskådare per match.

Andra klubbar behöver inte tänka som HJK. Eget ansvar betonas. Tölö fotbollsstadions läktare. En del platser är markerade med svart tusch. Bild: Yle/Sebastian Backman

Just nu är restriktionen 500 personer per match – men regeringen uppges vara redo att tillåta 500 personer per läktarsektion, så länge publikens säkerhet garanteras.

– Det är upp till varje klubb att räkna ut hur många som ryms på ett säkert sätt, inom riktlinjerna, säger fotbollsligans vd Timo Marjamaa.

Men hur skulle arrangemangen se ut i praktiken i herrarnas fotbollsliga?

Vi tar en titt.

Timo Marjamaa säger att fotbollsligan aktivt lobbat för att restriktionerna ska lättas. Fotbollsligans vd Timo Marjamaa på Tölö fotbollsstadion. Bild: Yle/Sebastian Backman

Innan matchen

Klubbarna vädjar till supportrarna, som tycker om att dyka upp fem minuter innan avspark: Kom till matchen i god tid.

Problemsituationer kan nämligen uppstå om många personer från skilda läktarsektioner rör sig nära varandra på väg till stadion.

Hemmalaget ser till att skilda läktarsektioner slussas till sina platser via olika vägar. De ska inte mötas vid stadion.

Det finns rejält med sittplatser på Tölö fotbollsstadion, som vanligtvis har en kapacitet på långt över 10 000 åskådare. Tölö fotbollsstadions läktare. Bild: Yle/Sebastian Backman

Under matchen

Inne på stadion är de olika läktarsektionerna isolerade. Det är förbjudet att röra sig mellan sektionerna, som har egna försäljningsställen och toaletter.

Handsprit är utplacerat på strategiska ställen och det finns tydlig skyltning som upplyser publiken om specialarrangemangen som gäller.

Efter matchen töms läktarsektionerna i tur och ordning, för att undvika att åskådare från de olika sektionerna möts utanför stadion.

Finns det tillräckligt med sanitetsutrymmen för alla sektioner? Läktare 109 på Tölö fotbollsstadion. Bild: Yle/Sebastian Backman

Bekymren: Säsongskortsinnehavare och köer

Men det finns fortfarande potentiellt problematiska punkter som vållar klubbarna huvudbry.

För det första: Finns det tillräckligt med toaletter på arenan för de olika sektionerna?

För det andra: Hur ska man behandla säsongskortsinnehavarna?

Vissa klubbar har sålt tusentals säsongskort och får ta sig en rejäl funderare på hur de ska behandla sina mest hängivna anhängare.

– Man måste fundera på vem som ska få gå på matchen, och när. Det handlar om väldigt utmanande situationer, säger Marjamaa.

I väntan på regeringens besked fortsätter klubbarna skissa upp planer. Ett svart streck dras på en läktarplats. Bild: Yle/Sebastian Backman

Stor lättnad för klubbarna

Lättare restriktioner vore en livboj för de utsatta fotbollsklubbarna, som kämpat i motvind under pandemin. Många tyckte att idrotten blev styvmoderligt behandlad, då regeringen tillät museer och nöjesparker att ta in fler än 500 personer.

Marjamaa är glad över att regeringen nu ser ut att ändra sig. Han betonar att det finns förutsättningar för säkra arrangemang på de rymliga läktarna.

– Vi har lång erfarenhet av att ordna säkra evenemang. Smittan sprids inte lika lätt i uteluft och vi betonar hygien, avstånd, desinficering och ingen publikkontakt mellan olika läktarsektioner.

Fotbollsligan sparkar i gång den 1 juli.

Informationen i artikeln baserar sig på intervjuer med fotbollsligans vd Timo Marjamaa och HJK:s personal.