Vad vill du fråga Naturväktarna i kväll?

Monimuotoisuuden köyhtymistä ei silti olla perumassa.

Luonnon monimuotoisuus on romahtamassa, ja se vaikuttaa kaikkiin ihmisiin. Samaan aikaan meillä on kuitenkin vain hatara käsitys siitä, millainen nykyinen biodiversiteetti oikeastaan on. Huippuasiantuntijoista koostuva tutkimusryhmä on tarttumassa luonnon monimuotoisuuden jättimäiseen tutkimushaasteeseen uusimpien tieteellisten työkalujen avulla. Tutkimus on uraauurtavan laaja, ja siihen on saatu yli 12 miljoonan euron rahoitus. Tavoitteena on muun muassa tutkia, miten ilmastonmuutos ja maankäytön muutos vaikuttavat lajiston monimuotoisuuteen.