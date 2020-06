Hemgjord björklövssaft smakar friskt av sommar och skog

Björklövssaft är kanske inte vad man förväntar sig på kaffebordet men det är en riktigt fräsch och somrig saft med smak av citrus och skog. Använd helst blad av glasbjörk, de smakar bättre än vårtbjörkens blad.

Det här behöver du:

0,5 kg björklöv

2 liter vatten

3 citroner

1 kg socker

Gör så här:

1. Koka björklöven i vattnet i 5 minuter under lock.

2. Dra av från plattan och låt bladen dra i 5 minuter. Sila sedan bort dem.

3. Tillsätt sockret (minska mängden om du vill ha en syrligare saft) och pressa i saften av citronerna.

4. Låt alltihop småkoka i 20 minuter.

5. Häll upp på skållade flaskor. Förvara saften i kylskåpet om den ska drickas snart eller frys in den för längre förvaring. Om du har minskat sockermängden håller sig saften bara några veckor i kylskåpet, så då är det bäst att frysa in den.