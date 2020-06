Hur kommer Finlands trupp att se ut om ett år? Yle Sportens expert Jani Lyyski tar fram spåkulan: "Varför skulle Schüller inte kunna gå direkt in i startelvan?"

Bild: All Over Press

Kommer Rasmus Schüller att platsa i startelvan om ett år? Det tror Jani Lyyski. Finland firar mål. Bild: All Over Press

I dag borde Finland ha gjort sin efterlängtade debut i herr-EM i fotboll. Men i stället tvingas landslaget vänta minst ett år till. Men hur kommer laget att se ut då EM förhoppningsvis kan spelas? Vi bad Jani Lyyski ta ut sin startelva.

– Det var ju något man drömt om sedan man var liten pojke, suckar Jani Lyyski då Yle Sporten ringer upp honom.

Anledningen till samtalet? Att Lyyski egentligen borde vara på Parken i Köpenhamn i egenskap av expertkommentator för Yle Sporten. Men coronaviruspandemin tvingade Uefa att fatta det enligt också Lyyski enda möjliga beslutet: att skjuta fram EM med ett år.

Jani Lyyski. Jani Lyyski med ligabucklan, 23.10.2016. Bild: Yle/Tomi Hänninen

För Finlands del är det ändå spelmässigt ett tråkigt beslut, har både landslagskaptenen Tim Sparv och huvudtränaren Markku Kanerva konstaterat. Landslaget hade ett bra flyt i både Nations League och EM-kvalet.

– Det är precis som de båda konstaterar. Landslaget hade egentligen fram till att coronan slog till en bra trend och en formkurva som pekade uppåt. Det är ju omöjligt att säga hur det här egentligen kommer att påverka landslaget, säger Lyyski.

– Men om man tittar på åldersstrukturen i landslaget så är det många som är i en sådan ålder att det inte spelar någon roll om man tvingas vänta ett år eller inte. Så med lite flyt och is i magen kan det här faktiskt vara en bra grej för det finska landslaget, tillägger han.

Så här ser startelvan ut om ett år – åtminstone enligt Lyyski

Mycket hinner ändå hända på ett år. I kvalet använde Kanerva i princip samma stomme varje samling och frågar man nästan vem som helst var det här också en av lagets största styrkor.

Men kommer den sammansvetsade truppen att se likadan ut om ett år? Jani Lyyski verkar tro det.

Målvakt: Lukas Hradecky

– Egentligen är det bara en skada som kan fälla Hradecky från startelvan. Vi har en målvakt som håller världsklass och han kommer att ha förtroendet också nästa år. Dessutom är han på en annan nivå än resten av målvakterna, förklarar Lyyski och fortsätter:

– Jag tror också att det kommer att vara bra att ha en målvakt som man känner. Man vill ha en uttalad förstamålvakt. Det är viktigt både för laget och målvakten. Han är helt ohotad.

Backlinjen (från vänster): Jere Uronen – Paulus Arajuuri – Joona Toivio – Jukka Raitala

– Ett kännetecken för landslaget under hela kvalet var en solid defensiv med Hradecky , Toivio och Arajuuri som stomme i mitten. Jag ser ingen orsak att ändra på det. De kommer att vara i lagom ålder också nästa år. Den triangeln kommer att hålla som den är, tror Lyyski.

Paulus Arajuuri och Joona Toivio sliter i försvaret. Paulus Arajuuri. Bild: Mauri Ratilainen / EPA-EFE / All Over Press

– Uronen till vänster, han spelar där kontinuerligt i klubblaget och jag tror att han kommer att hålla samma nivå också nästa säsong och på sitt sätt självskriven.

– Högerbackspositionen är en av dem som det är svårt att sia om. Där finns det en hård kamp. Men som det ser ut just nu tror jag att Raitala har rutinen som krävs för att knipa positionen.

Mittfältet (från vänster): Rasmus Schüller – Glen Kamara – Tim Sparv – Robin Lod

– Vänsterkanten är också en position där det finns chans för en ”outsider” att knipa en plats. Om man tittar på alternativen tror jag faktiskt att Rasmus Schüller kan överraska och ta den positionen, säger Lyyski och motiverar det överraskande valet:

– Han kan spela in mot mitten och hjälpa innermittfältarna i det defensiva jobbet. Han är en rätt hyfsad spelare både offensivt och defensivt, vilket behövs i ett mästerskap. Återigen, det här är en plats som är ett frågetecken just nu, men alla som har sett Schüller vet att hans högsta nivå är väldigt hög.

"Rade" är tillbaka i HJK den här säsongen. Rasmus Schüller i HJK:s tröja. Bild: All Over Press

Från den inhemska ligan till EM-startelvan – det skulle ju vara stort?

– Han kommer att få en stor roll i HJK – som är ett bra lag. Varför skulle han inte kunna gå direkt in från start? Det skulle vara grymt stort.

Resten då?

– Kamara växte ut till en av stjärnorna i laget under det senaste året. Han har gått från klarhet till klarhet och han kommer att vara där. Jag tror faktiskt att Tim Sparv kommer att vara där också nästa år. Jag känner honom och vet hur mentalt stark han är.

Tim Sparv. Tim Sparv firar. Bild: Yle/ Tomi Hänninen

– Han kommer att göra allt i sin makt för att stå på planen med kaptensbindeln. Den sortens inställning kan man inte förringa. Så jag tror att han fixar det. Jag tror att han kommer att stå där.

– Robin Lod är sedan väldigt bra på att ta sig in i mitten men samtidigt hålla bredden. En spelare som kan hålla boll, följa med upp i anfallet – en av Finlands mest kreativa spelare som ska vara på planen. Rollen som högerytter passar honom riktigt bra, tycker jag.

Anfall: Teemu Pukki – Joel Pohjanpalo

– Det är hugget i sten att de två startar om det inte blir skadeproblem. Det är de två mest lysande stjärnorna och två spelare som är villiga att jobba för laget. Deras nivå ligger på några snäpp framför alla andra. De ligger klart före sina konkurrenter.

Hur blir det med Moisander och Eremenko?

Det är alltså relativt bekanta namn som Lyyski lyfter fram. Och äldre bekantskaper kan också bli aktuella igen, påpekar han.

– Niklas Moisander kunde platsa i backlinjen om han vill vara med, säger Lyyski.

Den tidigare lagkaptenen avslutade redan landslagskarriären, men har efter att EM-biljetten säkrades sagt att han ”inte vet om han skulle tacka nej” om Kanerva skulle ringa. Bland andra Tim Sparv har ändå sagt att det är laget som fixade kvalet som borde spela EM också.

– Som Tim sa så kan man bara sluta en gång. Jag känner att jag vill hålla med honom. Det känns konstigt att först sluta i landslaget och sedan komma tillbaka. Men samtidigt – har man en spelare som tar plats i en av Europas hårdaste ligor som vill komma med – ska man tacka nej i så fall?

Niklas Moisander är van vid att möta stenhårt motstånd, här i farten mot Bayern Münchens Thomas Müller. Niklas Moisander och Thomas Müller kämpar Bild: imago images / Nordphoto/ All Over Press

Det gäller också Roman Eremenko.

– Där finns ju lite annat som ligger bakom. Men samtidigt är han en på tok för bra spelare för Kanerva att tacka nej till. Om han tackar ja så är det inget snack om saken, då kommer han att vara med i laget, säger Lyyski.

Den skeptiska tonen bottnar i flytet som landslaget har just nu. Det är inte givet att spelet rullar på lika bra då landslagsmatcherna återupptas tidigast på hösten. Och då kan tröskeln vara lägre att ringa till Bremen eller Rostov.

– Så är det ju. Spelar man sämre som lag så måste tränaren reagera i något skede. Då är det ju ett ypperligt läge att plocka in nya spelare och testa, säger Lyyski och tillägger:

– Men jag är i grund och botten en sådan lagspelare att jag anser att det är laget som har tagit sig dit som har skapat en gruppdynamik – laget går före jaget – att Kanerva måste fundera noga om det är värt att göra stora förändringar i truppen.

Få doldisar som kan stiga fram – och hur påverkas motståndet?

U21-landslaget har också några tunga segrar under bältet och många frågar sig om inte någon därifrån kunde ta klivet in till A-landslaget nästa år. Benjamin Källman hörde till undantagen då han fick debutera mot Liechtenstein redan under kvalet.

Men Lyyski tror inte att det kommer att vara allt för många nya namn som tar in sig i laget.

– Om inte något exceptionellt händer så kommer vi inte att ha något stjärnskott i truppen. Namn vi talar om är snarast Lassi Lappalainen, Saku Ylätupa, Benjamin Källman, Timo Stavitski och möjligen möjligen Aapo Halme, men jag tror att han behöver några år till.

– Någon av de här kunde eventuellt knipa en tröja och överraska. Det är ju ändå kul att det finns en handfull sådana spelare också.

Benjamin Källman nätade i landslagsdebuten mot Liechtenstein. Benjamin Källman jublar efter sitt mål mot Liechtenstein. Bild: EPA

Oberoende vem som spelar i laget så går Finland in i gruppen som enorm underdog. Belgien är för tillfället etta på Fifas världsrankning medan Danmark och Ryssland är vana mästerskapsresenärer som dessutom spelar på hemmaplan.

– Jag har svårt att se att Belgien kan hålla lika hög nivå ett år till. De har ju vunnit i princip varje match de har spelat den senaste tiden. Men i något skede tar det extrema flytet slut och de kommer inte att vara lika klara förhandsfavoriter nästa år, tror Lyyski.

– Ryssland kommer nog däremot att vara oberäkneliga också nästa år. Man vet inte riktigt vilket lag det är man möter. Det finns möjlighet att knipa poäng av dem. Och Danmark kommer inte att rucka på sin spelfilosofi och kommer att spela ganska lika.

Hur kommer det att gå för Finland då? Vi ber Lyyski ta en sista titt in i spåkulan.

– Får jag inte hellre säga hur jag önskar att det går, frågar han och skrattar.

– Jag önskar nämligen att Finland tar poäng i första matchen mot Danmark. Man kniper ett kryss och har råd att förlora mot Belgien. Nyckelmatchen blir mot Ryssland. Tar de en seger där så går de vidare med sina fyra poäng. Och det tror jag också att de gör.

Håller du med? Hur tror du att startelvan ser ut? Kommentera på artikeln och delta i diskussionen!