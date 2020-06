Med nationens framtid i sina händer

Alltid redo

Vilka krav ställdes på barnmorskorna på 1700-talet? Och vad visste de egentligen om graviditeter och förlossningar på den tiden?

Barnmorskan skulle klara av att göra invärtes undersökningar, hon skulle hjälpa till så att barnets huvud kom fram på rätt sätt under förlossningar och ta hand om efterbörden och vända foster som låg fel.

I Stockholm undervisades barnmorskorna i hur foster som låg fel kunde vändas i livmodern eller dras ut om barnet inte kunde födas normalt. Barnmorskan började då med att föra in handen i livmodern för att ta tag om barnets fot och dra ut det.

Det var ett framsteg, före det hade man behövt vänta på att fostret var dött för att sedan stycka det inuti moderns kropp och dra ut det på det viset. I och med att barnmorskeutbildningen inrättades och yrket professionaliserades och blev akademiskt förankrat blev också barnmorskorna kunniga inom kvinnokroppens anatomi.

Förlossningstången blev vanlig att använda under förlossningar inom det svenska riket i slutet av 1700-talet. Tången var till för att gripa tag om barnets huvud under svåra förlossningar för att kunna dra ut barnet. Verktyg användes under förlossningar av kirurger, fältskärer och läkare. Förlossningstång tillverkad av den brittiska läkaren William Smellie på 1700-talet. Bild: Foto Bo S. Lindberg, Medicinhistoriska muséet i Uppsala

Vainio-Korhonen skriver att 1700-talets barnmorskeutbildning och professionalisering av yrket rentav har likheter med moderna professioner.

Till exempel för att utbildningen och utförandet av arbetet reglerades av lagen och för att arbetet var självständigt. Detta gav barnmorskorna en central och synlig roll i samhället.

– Det hörde till att alla hantverkare måste ha en skylt ovanför sin dörr. Skomakaren hade en sko, skräddaren en sax. Det var ett sätt att marknadsföra sig: ”Här finns jag, kom hit!”

Den typiska symbolen på barnmorskans skylt var en kerubliknande baby med runda kinder, en stork, förlossningsstolen eller en lavemangsspruta.

Många födde sittandes på en förlossningsstol på 1700-talet. Förlossningsstol från 1700-talet. Bild: CC BY 4.0 Wellcome Collection

Det var också lagstiftat att särskilt barnmorskorna måste signalera tydligt var de bor. Inne i städerna stängdes gårdarna under natten vilket innebar att alla dörrar och portar var låsta. Men om en barnmorska bodde i gården fick man inte låsa porten.

– Man måste kunna nå barnmorskorna när som helst, också under natten. Människor måste kunna komma in när som helst och be om hjälp inför eller under en förlossning, säger Vainio-Korhonen.

I Vainio-Korhonens bok ”De frimodiga” kan man bland annat läsa flera tragikomiska exempel på vilka slags omdömen som gavs om barnmorskorna som var verksamma i Finland.

Citat som också är talande för den misogyna hållning som fanns till kvinnors kunnande och agens i samhället.

”Snäll och mycket älskad”, ”något trög”, ”flitig och fattar trögt”, ”slarvig”, ”tämmeligan bra barnmorska”, "swag i kunskap, fattig i förstånd, men wille dock gjöra det bästa hon förstod”, ”hygglig och stedad", "vett och fallenhet ägande barnmorska”, står det i några omdömen daterade mellan 1785 och 1896, skrivna av Jakob Alm som blev efterträdare till den svenska barnmorskeutbildningens förnyare, David Schultz.

Från jordegumma till barnmorska

Det var ändå inte så att barnmorskor inte fanns redan innan utbildningen startas i Stockholm år 1708. Tvärtom fanns en stark tradition bakom det hantverksmässiga kunnande och den konst som krävdes för att assistera under förlossningar. Kvinnorna med detta kunnande kallades av många för jordegummor.

Jordegummorna saknade formell medicinsk utbildning men hade viktiga erfarenheter av livets hårda skola och av att år efter år följa med äldre kvinnor som hjälpte till vid förlossningar. Jordegumman uppfattades enligt många ha ovanliga rentav magiska krafter som oftast gick i arv från mor till dotter.