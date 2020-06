Norrena & Frantz: "Jag vill ju bara slippa ångest då jag går på jobb" - Här är era berättelser om mobbning på jobbet

Det var många som ville skriva av sig då Relationspodden efterlyste berättelser om mobbning på arbetsplatser.

Utfrysning, skitsnack och chefer som vägrar ingripa verkar vara ofta förekommande problem.

- Ungefär 5 % av finländarna har upplevt arbetsplatsmobbning, på kommunala sidan är siffran något högre. Arbetsplatsmobbning tas som tur på allvar för det mesta.

Det säger Marina Maatela som är företagspsykolog och psykoterapeut.

Maatela berättar att den vanligaste orsaken till konflikter på jobbet är att chefen inte varit tydlig med vad som förväntas av var och en.

- Förmannen måste göra klart för alla inblandade hur arbetsfördelningen ser ut. Är detta oklart leder det lätt till konflikter.

"Tala med chefen" är det råd vi lätt drar till med om någon i vår närhet upplever att det mobbas på arbetet. Men det kan vara lättare sagt än gjort.

- Många är rädda för att tala om att de känner sig utfrysta eller mobbade, de vill undvika att själva ses som jobbiga. Men det är förmannens skyldighet att se till att arbetstagarna mår bra.

Om det ändå känns obehagligt att vandra in till chefen med sitt dilemma kan man alltid vända sig till företagshälsovården.

- Det är det första steget, säger Maatela. Arbetsplatshälsovårdarna är utbildade att hjälpa till i sådana här situationer och de vet hur man tar tag i saken.

Chefen tog min kollegas parti

Jag och en kollega kom inte överens och jag var frustrerad över att alltid vara tvungen att rätta till hennes misstag.

Själv hade jag för hög arbetsbelastning från början - så den här extra arbetsbördan gjorde mig stingslig.

Chefen tog min kollegas parti. Jag fick tillsägelser och det snackades skit bakom min rygg hela tiden.

Chefen såg inte alls att min kollega lät mig utföra hennes jobb och lyssnade inte på min version av berättelsen.

Jag orkade bita ihop ett tag men till sist mådde jag så dåligt att jag valde att byta bransch helt och hållet.

Helen 30

Min avundsjuka kollega står och gör gester bakom min rygg



Blir mobbad av en kollega som bara varit på jobbet ett halvt år längre än jag, men eftersom jag genast fick mera arbetsuppgifter än hon uppstod avundsjuka som sitter i ännu.

Det går inte ens att föra en vanlig diskussion med henne, hon står och gör barnsliga gester bakom min rygg som att visa åt andra hur hon sparkar och slår mig.

Jag hatar varje minut av mina arbetsdagar just nu.

Kvinna 24år

Chefen gjorde mitt jobb på kvällarna

Jag märkte plötsligt att jag var utan arbetsuppgifter.

Det visade sig att en överordnad hade tagit över mitt arbete och utförde det på kvällarna för att inte behöva gå hem (hon hade privata problem).

Eftersom det inte gick att ändra på eller diskutera situationen fick jag söka annat jobb.

Siv 62 år

De pratade skit om mig i kafferummet

Jag jobbade ett år som städerska samt med servering av mat på ett daghem. Jag hade inte utbildning för detta men dom behövde någon akut.

En dag då jag skulle gå till kafferummet hörde jag de andra prata illa om mig - att jag var så okunnig med mera.

Jag gick till mitt kök och kokade kaffe där.

De reagerade faktiskt efter några dagar och undrade varför jag inte vill vara med. Vissa erkände och bad mig hänga med på kaffe.

Jag sade nej, jag tycker inte om sådant där. När kontraktet tog slut gick jag glad och nöjd därifrån.

Souf 26

Mobbning på liten arbetsplats, kollegan och chefen höll ihop



Jag gick i pension vid 63 trots att jag gärna skulle ha jobbat fullt ut till 65. Men att bli mobbad av kollega och förman blev för mycket.

Livet var inte värt att leva så. Det var ett rent helvete. Vi var två personer som jobbade på samma kontor och kollegan nästlade in sig hos chefen.

Fy, det är fortfarande svårt att tala om det, fast det gått flera år.

Tipso 72

Kollegan var sjuk och saboterade mitt jobb, chefen viftade bort det



Allt började bra på mitt nya jobb, men plötsligt började folk säga jag har glömt att göra olika saker.

Efter ett tag insåg jag att det inte var jag som slarvade, utan det var en kollega som saboterade för mig!

Om jag steg jag upp från min arbetspunkt stängde kollegan av min dator eller drog ut sladdar!

Jag var nära att sluta många gånger men mina andra kollegor gav mig stöd - de såg vad som var på gång. Min chef ville förstå mig fast det mesta blev bortviftat.

Problemen slutade aldrig, mobbaren hade en allvarlig grundsjukdom och sista tiden var hen för sjuk att ens mobba.

Hen gick bort kort efteråt.

Jag uppskattar varje dag jag får vara utan en sådan på jobbet, för jag har aldrig mått så illa som medan detta pågick.

Mobbad men inte ett offer 29

Teamet uteslöt mig när jag vågade säga emot



Jag skulle jobba i ett team, men problemen började direkt.

Allt tänkbart jobb skyfflades över på mig. Då jag sade emot så eskalerade mobbningen.

Det var tissel och tassel, onda blickar, skvaller med mera. Jag drog mig undan och jag blev också utesluten ur teamet.

Jag gjorde en officiell anmälan, varefter situationen blev lite bättre.

Skönt att nu få jobba hemifrån. Hoppas jag kan fortsätta med distans, ifall inte ett annat jobb dyker upp.

Cajsa, 52



Utfrysningen gör mig till en person jag inte vill vara

De senaste månaderna har jag varit utsatt för aktiv och systematisk utfrysning.

Jag kontaktade min chef genast, hen tog tag i saken, men det hjälpte inte.

Jag försökte vara mina kollegor till lags och bättra mig, men det räckte aldrig för dem.

Många gånger de senaste månaderna har mina kollegor lyckats hacka ner mitt självförtroende, men i ett skede insåg jag att jag inte kan låta dem krypa in under skinnet på mig.

Men jag vill heller inte vara okänslig och kall, utan en varm och omtänksam kollega som kan få ha roligt på jobb och slippa ångest dagligen då jag går dit.

Good enough 39