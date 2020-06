Johanna Winbergs sista dagar i coronadrabbade Qatar präglas av ansiktsmasker och spårningsappar

Ekenäsbördiga Johanna Winberg flyttade till det rika oljelandet Qatar för två år sedan för att arbeta som klasslärare på Qatar–Finland International School.

Coronaläget där just nu är under kontroll, men invånarna lever under stränga restriktioner.

Bland annat har landet infört ett tvång på att alla måste ladda ner en covid-19 spårningsapp på sin telefon.

- Det här kändes inte bekvämt att göra, säger Winberg.

Om man stoppas av polisen och inte har appen på sin telefon kan man få upp till 50 000 euro i böter eller 3 års fängelse.

Landet planerar nu gradvis att börja lätta på sina coronarestriktioner.

På måndag får moskéerna öppna och från och med den första juli kan restaurangerna delvis slå upp sina dörrar igen.

Från och med augusti kan flygresenärer från lågriskländer besöka Qatar, och i september ska det gå att ordna bröllop, seminarier och utställningar igen.

Från och med 1 juli kommer stränder och parker i landet att öppna igen. Semesterparadis i Qatar. Bild: Johanna Winberg Solnedgång i huvudstaden Doha. Soluppgång i Qatar. Bild: Johanna Winberg

Allting förändrades över en natt

Budet om att skolorna stänger kom väldigt plötsligt i början av mars, berättar Winberg. Hennes arbetsbild förändrades på bara en natt.

- En timme före eleverna skulle gå hem fick jag höra det och då var det bara att se till att eleverna tog med sig hem allt som var viktigt.

Nästa dag kom eleverna inte till skolan.

- Vi satte omedelbart igång tillsammans med de andra klasslärarna och planerade hur distansundervisningen skulle se ut.

Efter ungefär tre veckor löpte allting smidigt. Att arbeta med ett stort och proffsigt lärarteam underlättade arbetet under coronakrisen betydligt, och är också en av de saker som Winberg uppskattat mest under sin tid i Qatar.

- Det har varit till stor hjälp att arbeta med flera andra lärare, någon har alltid idéer om man fastnar.

Men Winberg säger att hon har saknat att träffa eleverna och kollegorna under de senaste månaderna, och hon märker att det även tär på eleverna att inte vistas i skolan.

- Eleverna saknar också att vara i skolan och träffa sina klasskamrater.

Qatar–Finland International School erbjuder undervisning för årskurserna 0-10 (nästa år 0-11) och sammanlagt går omkring 700 elever i skolan.

Eleverna kommer från flera olika länder, många från värdlandet Qatar.



Personalen består också av flera olika nationaliteter men ungefär tvåtredjedelar av lärarna och assistenterna kommer från Finland. Lärare Johanna Winberg utanför Finland International school i Qatar.

Qatar–Finland International School grundades för flera år sedan efter att Mozah bint Nasser, hustru till monarkins tidigare emir och mor till den nuvarande, började intressera sig för skolundervisningen i Finland.

Hon hade hört om Finlands goda Pisaresultat och bestämde sig för att besöka vårt land för att ta reda på mera.

Viruset har drabbat gästarbetare

Qatar har haft få dödsfall under coronapandemin men spridningen av viruset i landet är stor. Qatar med sina tre miljoner invånare har flest registrerade fall per capita i hela världen.



I skrivandets stund (12 juni) har landet rapporterat över 76 000 coronasmittade, och sammanlagt 70 personer har avlidit i covid-19.

Enligt människorättsorganisationer är det migrantarbetarna som drabbats värst.

Qatar har omkring två miljoner migrantarbetare, och tusentals har förlorat sin inkomst under coronakrisen.

En del har varken råd att köpa mat eller återvända till sina hemländer.

Regeringen säger att landet nu passerat virustoppen, men med omkring 1500 nya coronafall dagligen, beordras invånare fortfarande att använda munskydd, hålla distans, och inte vistas utomhus i onödan.



Johanna Winberg flyttar till Sverige i slutet av sommaren med sin man Fredrik Winberg. Johanna Winberg och hennes pojkvän i Qatar.

Nu väntar nya äventyr

Johanna Winbergs tid i Qatar är nu ett avslutat kapitel. Eleverna har nyligen fått sommarlov och själv ska hon tillbringa sommaren på stugan i Snappertuna i Ekenäs skärgård.

I slutet av sommaren väntar nya äventyr i Sverige, där Winberg har fått anställning som vicerektor på Internationella Engelska Skolan i Halmstad.

- Jag hade gärna stannat kvar med min underbara klass och fantastiska kollegor i Qatar. Samtidigt brinner jag för nya utmaningar och att jobba som vicerektor i Halmstad lät lockande.

Källor: The Guardian, Al Jazeera, Reuters, The Peninsula