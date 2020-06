Målvakten Lukas Hradecky blev hjälte i Bayer Leverkusen då laget knep en viktig poäng mot Schalke 04. Hradeckys lag avancerade till fyra, en placering som berättigar till Champions League-spel i höst. Fredrik Jensen fick inte spela i Augsburg, men laget har efter tre färska poäng god marginal till nedflyttningsstrecket då bara tre omgångar återstår i den tyska fotbollsligan.

I den 31:a omgångens sista match lyckades Lukas Hradeckys Bayer Leverkusen passera Mönchengladbach. Därmed är Bayer Leverkusen ny fyra och sitter på den sista tyska Champions League-platsen.

Bayer Leverkusen fick 1–1 borta mot Schalke 04 på söndagen, medan Mönchengladbach på lördagen förlorade med 1–2 borta mot Bayern München.

Daniel Caligiuri överlistar Lukas Hradecky på straff. Daniel Caligiuri överlistar Lukas Hradecky på straff. Bild: Ralf Ibing / firo Sportphoto / POOL/ All Over Press

Schalke fick en straff tidigt i den andra halvleken. Hradecky gick till höger, Daniel Caligiuris straff i mitten. 1–0 till Schalke.

Med tio minuter kvar att spela tryckte Schalkes vänsterback Juan Miranda ett inlägg i eget mål och det var kvitterat.