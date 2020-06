Strålande kartor pekar på en exceptionellt solig och varm midsommarhelg i hela Finland

Midsommarhelgen ser ut att bli mycket varm och solig. Stora delar av landet får högsommarvärme enligt prognosen.

I regel är det inte särskilt varmt och soligt under midsommarhelgen i Finland. Det är inte ovanligt att man måste dra på sig både varm jacka och gummistövlar.

Men i år bedömer Yles meteorolog Matti Huutonen att midsommarfirarna kommer att få glädja sig över en ovanligt varm helg.

– Det ser ut som om temperaturen i södra och västra Finland kan stiga till åtminstone 25 grader på midsommarafton, säger Huutonen.

Södra Lappland får enligt prognosen över 20 grader medan temperaturen i de allra nordligaste delarna av Lappland torde röra sig mellan 10 och 15 grader.

Enstaka regnskurar i söder på midsommardagen

Också midsommardagen ser ut att bli solig. I södra Finland kan det dock förekomma enstaka lokala regnskurar på eftermiddagen.

De högsta temperaturerna på midsommardagen är i södra och västra Finland 26-28 grader medan Lappland får cirka 20 grader.

Svalare ute till havs Segelbåt i skärgården Bild: Yle

Söndagen är den allra varmaste dagen i hela landet

Enligt meteorologen Matti Huutonens prognos är det söndagen som blir den allra varmaste dagen under midsommarhelgen.

På kartan ser man solar symbolisera högsommarvärme hela vägen från söder till norr.

Enligt statistiken är den här typens midsommarväder ganska sällsynt.

Blombukett till midsommar. Bild: Mostphotos

Också midsommarveckan inleds i varma tecken - sedan ostadigare

I stora delar av landet inleds midsommarveckan i mycket varma tecken. På tisdag kan det bli över 30 grader varmt i södra och västra Finland.

- I norr förändras läget dock redan på måndag. I Utsjoki var det i dag 25 grader varmt, men i morgon blir det kring 10 grader, säger Huutonen.

Vädret blir lite ostadigare under veckan då fuktig luft sveper in över Finland från Baltikum - först över sydkusten och sedan västerut under tisdag kväll och på onsdag. Då kan man med stor sannolikhet vänta sig regn och åskbyar i södra och mellersta Finland.

– Under onsdagen och torsdagen rör sig det ostadiga vädret mot mellersta Finland och drar sedan vidare mot nordost och Ryssland.

Varning för skogsbrand råder

Det råder omfattande varningar för skogsbrand.

Beroende på regnmängderna blir det först i ett senare skede klart om man får tända midsommarbrasor alls under helgen.

Pojke hoppar i en sjö Bild: Dan Burch/ Mostphotos

Också ovanligt varmt badvatten

Temperaturen i vattnet är också högre än normalt tack vare de varma dagarna. Inga vindar eller regn har blandat om ytvattnet.

I södra och mellersta Finland har vattnet varit cirka 20 grader varmt. Lokalt har temperaturerna i vattnet varit till och med sex grader över medeltemperaturen för årstiden.