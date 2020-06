HS: Joel Pohjanpalo kunde ha hamnat i England för att få speltid – Leeds var ett hett alternativ men Leverkusens vilja vägde tyngst

Sex mål har gjort Joel Pohjanpalo till en av de hetaste anfallarna i tysk fotboll. I Hamburg får han den speltid han behöver och levererar. Men Pohjanpalo kunde lika väl ha flyttat till The Championship i vintras. Jag ville gå till en klubb där man får många målchanser, säger han till Helsingin Sanomat.

Det har knappast undgått någon att Joel Pohjanpalo öser in mål för Hamburg. På sex ligamatcher efter coronauppehållet har han gjort lika många mål och klivit fram som det självklara valet i anfallet.

Pohjanpalos fullträffar har också bidragit till att den anrika klubben från norra Tyskland har häng på en plats i Bundesliga nästa säsong.

Men om man backar bandet några år så lekte inte fotbollslivet för Pohjanpalo. Han plågades av envisa skador och var långt i från en startplats i Bayer Leverkusen. Dessutom ådrog han sig en ny skada i höstas när Finland säkrade sin EM-biljett.

När skadan hade läkt valde Leverkusen att låna ut Pohjanpalo så att han skulle kunna komma i form igen. Valet föll på Hamburg men det fanns också intresse i England från Leeds United.

– Det var ett hett alternativ. Det som lockade var att klubben är nära att stiga till Premier League. Leverkusen ville ändå att jag skulle finnas nära. HSV och Leeds spelar i stora drag på samma sätt och om samma saker och det inverkade att Hamburg är nära Leverkusen, säger Pohjanpalo i en intervju för Helsingin Sanomat.

– I efterhand kan jag säga att det var en perfekt flytt. HSV uppfyllde alla kriterier jag hade och jag visste att ett lånekontrakt handlar om en kort period och jag var tvungen att komma i kapp laget snabbt. Jag ville gå till en klubb där man får många målchanser.