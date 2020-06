Sju kroppsförändringar en gravid kvinna kan genomgå som vi inte pratar om tillräckligt

Imetyksen onnistuminen ei ole hyvän äitiyden mittari.

Imetyksestä on hyötyä sekä vauvan että äidin terveydelle, ja täysimetykseen kannustetaan. Laadukkaan imetysohjauksen puuttuminen on silti valitettavan yleistä. Viiden lapsen äiti Janina Peräsalo ja kahden lapsen äiti Jenniina Termonen eivät onnistuneet imetyksessä toivomallaan tavalla. He kokevat, että suhtautuminen lisämaitoa antaviin äiteihin on jopa tuomitseva.