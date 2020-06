Trumpadministrationen stämmer John Bolton - vill fördröja utgivning av bok

Trumpadministrationen stämde i tisdags tidigare nationella säkerhetsrådgivaren John Bolton i ett försök att fördröja utgivningen av Boltons nya bok, The Room Where It Happened (Rummet där det hände).

Boken handlar om Boltons tid i Vita huset.

Enligt Vita husets bedömning innehåller boken hemlighetsstämplad information som kan skada den nationella säkerheten.

Stämningsansökan konstaterar att boken bryter mot sekretessavtal som Bolton undertecknat under sin tid i Vita huset och hävdar vidare Bolton inte fullbordat en granskningsprocess som skulle garantera att boken inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

President Trump säger att Bolton kan utsättas för “kriminella problem” om han inte stoppar utgivningen av boken.

Boltons advokat Chuck Cooper menar att Bolton i flera månader arbetat med en expert från Vita huset för att försäkra sig om att boken inte innehåller hemlighetsstämplade uppgifter.

Boltons bokförlag anser i ett uttalande att Vita husets stämningsansökan inte handlar om rädsla för att hemlighetsstämplad information kommer ut utan om ett försök att stoppa publiceringen av en bok som kan skada presidentens rykte.

Ukrainaskandalen behandlas i boken



Boltons bok har omgetts av ett förhandsintresse särskilt efter uppgifter tidigare i år om att den skulle innehålla beskrivningar om hur Trump stoppade utbetalningen av militärt stöd till Ukraina i syfte att tvinga fram en utredningen om sin politiska rival Joe Biden.

Ukrainakopplingen utgjorde kärnan i riksrättsåtalet mot Trump. Representanthuset väckte åtal mot Trump i december 2019 men senaten friade presidenten i början av februari i år.

Enligt förhandsuppgifter skulle boken bland annat påstå att Trump i sin utrikespolitik upprepade gånger skulle ha överskridit sina befogenheter på ett sätt som påminner om det som Trump anklagades för i samband med Ukrainaskandalen.

Bolton fungerade som nationella säkerhetsrådgivare för Trump från april 2018 tills han avskedades i september 2019.

Enligt Bolton var det han själv som hade bett om att få avgå.

Boken är tänkt att ges ut den 23 juni.

Källor: AP, CNN.