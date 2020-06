Annika Saarikko har tidigare sagt nej till ordförandeskap för Centern – nu överväger hon att utmana Kulmuni i höst

Annika Saarikko fotograferad rakt framifrån. Hon tittar in i kameran och ler.

Den politiska verkligheten har förändrats under min mammaledighet. Ingenting är som det var tidigare, säger Centerns Annika Saarikko i en intervju med Yle Uutiset. Som bäst funderar hon på om hon vill greppa ordförandeklubban.

Annika Saarikko (C) har stått vid sidan om politiken under det senaste året i och med föräldraledighet. Under den senaste tiden har Saarikko ändå utgjort en betydande del av den politiska diskussionen.

Varför? Jo, för att en majoritet av Centerns beslutsfattare vill se att någon utmanar ordförande Katri Kulmuni under partikongressen i september. Namnet på fleras läppar har varit Saarikko.

Saarikko har i tidigare ordförandeval meddelat att hon inte ställer upp, men tar nu tiden att överväga om hon borde ställa upp. Hon säger ändå i intervjun med Yle att hon inte kommer ta ställning till det här i offentligheten – ännu.

– Partiet behöver inte fler stormar just nu. Å andra sidan är det här en så viktig fråga ur mitt eget perspektiv så jag vill tänka igenom det här noggrant med mina nära och kära.

"Inget är som det var tidigare"

Mycket har hänt sedan Saarikko inledde sin föräldraledighet. Under det senaste året har hon endast deltagit i tre av riksdagsgruppens träffar: mötet där man konstaterade att partiet inte har förtroende för Antti Rinne (SDP), mötet där Matti Vanhanen (C) valdes till finansminister samt ett mer strategiskt vintermöte.

Saarikko återvänder till arbetet 6 augusti. Då får vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen (C) stiga åt sidan i och med att Saarikko tar över hennes ministerportfölj.

Annika Saarikko axlar rollen som vetenskaps- och kulturminister från och med augusti. Annika Saarikko tittar lite uppåt och in i kameran. Hon ler. Bild: Silja Viitala / Yle

Saarikko återvänder inte till den politiska vardag hon lämnade.

– Inget är egentligen som det var tidigare. Det är inte längre Antti Rinnes regering som jag lämnade. Juha Sipilä leder inte längre Centern och coronakrisen har krossat kulturen och sporten kraftigt.

Meddelar om hur hon gör i augusti

Saarikko berättar att hon inte tidigare sett sig själv som ordförande för Centern. De senaste veckornas tumult och Kulmunis avgång som finansminister har ändå fått Saarikko att begrunda saken på nytt.

– Jag hade faktiskt stängt den här dörren mentalt [gällande ordförandeskapet]. Jag har i flera sammanhang under det senaste året meddelat att jag inte är tillgänglig. Men eftersom situationen har ändrat under de senaste två veckorna enligt många så har jag en ansvarighet att fundera på saken.

Hon säger att hon kommer meddela om vad hon kommit fram till i samband med att hon återvänder som minister i början av augusti.

Kan partiledaren vara utanför regeringen? "Jag vet inte"

Kulmuni har meddelat att hon vill fortsätta som ordförande, men kan en person som inte är minister leda ett parti som sitter i regeringen?

– Jag vet inte. Jag har erfarenhet endast från regeringar där partiledarna varit ministrar. Jag kan inte säga att det inte är möjligt, men mitt uppriktiga svar är att jag inte vet.

Katri Kulmuni vill fortsätta leda partiet, men ska det gå? Katri Kulmuni. Bild: Petteri Sopanen / Yle

Skulle det vara bra att få flera ordförandekandidater inför partikongressen i september?

– Jag har ett tillräckligt stort jobb med att överväga om jag själv ska kandidera.

Borde den nya partiledaren vara finansminister?

– Enligt mig har Centern gjort ett fantastiskt val av finansminister, Matti Vanhanen. Jag är glad över att han var redo att flytta till det här uppdraget.

Artikeln är en förkortad översättning av Yle Uutisets artikel Annika Saarikko harkitsee puheenjohtajakisaan lähtöä elokuuhun – poliittinen todellisuus muuttui äitiysloman aikana: "Oikein mikään ei ole entisellään" skriven av Jyrki Hara. Översättning till svenska och bearbetning: Märta Nummenmaa.