Den brittiska sångerskan Vera Lynn död - en epok i populärunderhållningens historia har avslutats

Den brittiska sångerskan Dame Vera Lynn har dött i en ålder av 103 år. Hon blev en nationalklenod under andra världskriget, då hon höll uppe stämningen med sånger som "We'll Meet Again"och "The White Cliffs of Dover".

Vera Lynn var den sista kvarlevande av krigsårens stora artister, och med hennes bortgång har en epok i populärunderhållningens historia avslutats.

Lynn var född i London 1917 (som Vera Margaret Welch) och uppvuxen i East End. Hon började uppträda som sjuåring, 1935 gjorde hon sitt första radioframträdande, och 1936 spelade hon in sin första skiva.

Vid krigsutbrottet 1939 var hon redan ett etablerat namn.

Under krigets mörkaste skede år 1941 startade Lynn ett eget radioprogram, "Sincerely Yours", där hälsningar framfördes till brittiska trupper ute i världen. Lynn och hennes kvartett sjöng också låtar som soldaterna önskat höra.

Hennes insjungningar av "We'll Meet Again", "The White Cliffs of Dover", "A Nightingale Sang in Berkely Square" och "There'll Always Be An England" hör till de verkliga klassikerna i krigsårens populärmusik.

Lynn gjorde också långa turnéer hos brittiska förband på olika frontavsnitt, i Egypten, Indien och Burma, och fick smeknamnet "The Forces' Sweetheart". I en enkät korades hon till soldaternas favoritartist, i konkurrens med rivaler som Bing Crosby och Judy Garland.

Åldersrekord på albumlistan

Lynns popularitet höll i sig under decennierna efter kriget. Då den första brittiska singellistan presenterades den 9 november 1952 fanns tre av hennes låtar på den. En av dem, "Auf Wiederseh'n Sweetheart", blev mycket populär i Förenta staterna och toppade listan där - den första listettan i USA som framförts av en icke-amerikansk artist.

Förutom som artist blev Vera Lynn också känd för sina omfattande insatser inom välgörenhet. Bland annat instiftade hon egna fonder för att hjälpa bröstcancerpatienter och cp-sjuka barn.

För sina konstnärliga och humanitära insatser dubbades hon 1969 till Officer av Brittiska imperieorden (OBE) och 1975 till Dame Commander (DBE). År 1976 adlades hon som Dame Vera Lynn.

Ännu under sina sista decennier var Lynn synnerligen aktiv för sin ålder. Sin sista egentliga konsert gav hon utanför Buckingham Palace 1995, då 50 år gått sedan andra världskriget tog slut i Europa. Men ännu efter det gjorde hon ofta framträdanden i TV, talade vid minneshögtider, och gav intervjuer där hon framhöll vikten av att lärdomarna från krigsåren inte ska falla i glömska.

I september 2009 blev 92-åriga Lynn den äldsta artist som toppat den brittiska albumlistan, då samlingsalbumet "We'll Meet Again - The Very Best of Vera Lynn" intog förstaplatsen. En ny samling, "Vera Lynn : The National Treasure - The Ultimate Collection", släpptes i juni 2014 inför 70-årsminnet av landstigningen i Normandie.