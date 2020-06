Lotta Borg klättrar upp på Vegatoppens första plats!

Lotta Borg lyckas klättra upp till Vegatoppens första plats med låten Tid. Vegatoppen tar nu en sommarpaus och återkommer igen i höst!

Lotta Borg med låten Tid är den största favoriten bland Vegatoppens lyssnare. Tommys med låten Tillsammans fortsätter på en fin andra plats. Tredjeplatsen innehas denna vecka av Fredrik Furu med låten Sommartid. Båda utmanarna lyckades ta sig in på Vegatoppen. Jannike på en sjunde plats och Ami Aspelund på en åttonde plats.

Däremot lyckades inte Thomas Lundin och Holger Lund & Joel Sundkvist att få tillräckligt med röster för att fortsätta på Vegatoppen.

1. (2) Lotta Borg / Tid: 16.1%

2. (1) Tommys / Tillsammans: 15.8%

3. (4) Fredrik Furu / Sommartid: 11.4%

4. (6) Tove Ljungqvist / Vilse: 11%

5. (5) Therese Karlsson / Free: 10.2%

6. (3) Tomas Höglund / Got to get to you: 9.2%

7. (ny) Jannike / Regn är bara vatten: 8.5%

8. (ny) Ami Aspelund / Jorden är en by: 7.1%

------------------------------------

9. (7) Thomas Lundin / Vår sång: 6.6%

10. (8) Holger Lund & Joel Sundkvist / Lost Together: 4.1%

Säsongens mest framgångsrika artister är Therese Karlsson med låten Free och Tove Ljungqvist med Vilse. Båda låtarna har funnits med sedan hösten 2019.

Vegatoppen önskar dig en trevlig sommar och vi hörs i augusti igen!