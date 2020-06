Skadedrabbat Norwich inleder jakten på nytt kontrakt – tränaren kan tvingas till nödlösningar: ”Om vi måste spela Teemu Pukki i försvaret för att vinna så gör vi det”

Utgångsläget är tufft och det lär behövas ett mindre mirakel för att Norwich ska ta sig upp på säker mark. Inför omstarten är ligajumbon också skadedrabbat och saknar tre viktiga kuggar i backlinjen. Vi måste visa vinnarmentalitet, säger tränaren Daniel Farke.

En titt på Premier League-tabellen är ingen munter läsning för Norwichspelarna och supportrarna. Nykomlingen har haft en tung säsong och när allt nu ska avgöras ligger laget sex poäng från säker mark.

Under slutet av säsongen kommer man att möta sämre lag som Watford, Brighton och West Ham men även tuffa drabbningar mot Manchester City, Chelsea och Arsenal väntar.

– Vi slår ur underläge, utan tvekan. Vi har det längsta antalet poäng men alla är övertygade om att vi fortfarande har en chans och vi har allt i egna händer.

– Vi måste visa vinnarmentalitet. Det är nio matcher kvar och vi kan inte sitta i vårt omklädningsrum och be om gynnsamma resultat på andra arenor, säger tränaren Daniel Farke på dagens presskonferens.

Först ut är ändå Southampton på fredag kväll – en match som Norwich kommer till med en tunn trupp. Farke har bekräftat att Norwich tvingas avsluta säsongen utan den defensiva trion Samuel Byram, Grant Hanley och Christoph Zimmermann.

De tunga bortfallen kan tvinga tränaren att ändra om i startelvan, och lagets bästa målskytt kan få en mer defensiv roll.

– Våra alternativ i försvaret är ganska få, vi har haft mittfältare som spelat som mittback och gjort det bra. Om vi måste spela Teemu Pukki i försvaret för att vinna så gör vi det, säger Farke.