Trump bad Kina om hjälp för att bli omvald – explosiva avslöjanden i förre säkerhetsrådgivaren Boltons nya bok

President Donald Trump bad Kina om hjälp för att bli omvald i presidentvalet i höst. Det är bara ett av flera explosiva påståenden som Trumps förre nationella säkerhetsrådgivare John Bolton för fram i en ny kontroversiell bok, som Vita huset försöker stoppa innan den ges ut nästa vecka.

Det var under ett toppmöte i Japan i fjol som Trump bad Kinas president Xi Jinping om hjälp inför presidentvalet, hävdar John Bolton. Trump sade åt Xi att det skulle hjälpa honom i valet om Kina ökar sina köp av amerikanska jordbruksprodukter.

Presidenterna träffades på tumanhand under G-20 mötet med tolkar och Bolton närvarande. Xi lär ha klagat över att amerikanska politiker som kritiserar Kina.

Trump undrade om Finland var en del av Ryssland och han kände inte till att Storbritannien är en kärnvapennation

– Trump antog genast att Xi avsåg demokrater och Trump instämde godkännande att det fanns en stor fientlighet bland demokraterna, skriver Bolton i sin bok "Rummet där det hände" eller "The room where it happened: A White House memoir."

– Han vände därefter diskussionen förbluffande nog till presidentvalet med en vädjan om hjälp för att garantera hans seger. Han underströk vikten av jordbrukarna och ökade kinesiska köp av sojabönor och väte för valet.

– Jag skulle gärna trycka Trumps exakta ord, men regeringens förhandsgranskningsprocess har beslutat annat, tillägger Bolton.

Ett annat explosivt påstående om Kina är att Trump vid samma toppmöte tycks ha gett sitt godkännande åt fånglägren för upp till en miljon muslimska uigurer som Kina har inrättat i provinsen Xinjiang, "koncentrationsläger så som Xi kallade dem", skriver Bolton.

– Xi förklarade med enbart tolkar närvarande, varför han höll på att bygga koncentrationsläger i Xinjiang. Trump sa att Xi borde gå vidare med byggen som enligt honom var det rätta att göra.

Kan knappast stoppa boken

Vita huset försöker stoppa utgivningen av boken i sista stund just med hänvisning till att granskningsprocessen inte är slutförd och att boken innehåller information som kan äventyra rikets säkerhet.

Det är struntprat enligt Bolton. Han hävdar att processen medvetet drogs ut på tiden i Vita huset och att boken inte innehåller hemlig information eftersom allt sådant har rensats bort i samarbete med det nationella säkerhetsrådet som han en gång ledde.

Jag har svårt att identifiera ett enda viktigt beslut som Trump fattade som inte skulle ha drivits av beräkningar om hans omval

Justitieministeriet har stämt Bolton, men största delen av de jurister som har uttalat sig om tvisten tycks vara av den åsikten att det inte går att stoppa utgivningen av boken. Däremot är det möjligt att staten lägger beslag på bokens intäkter när den väl har publicerats.

Boken har alltså redan tryckts och skickats till affärer över hela landet och anmärkningsvärt är att förläggaren Simon&Schuster inte nämns i stämningsansökan.

Det innebär att förläggaren inte anses ansvarig för bokens innehåll och kan ge utan den utan större risk för egen del.

Riksrättsprocessen

Bolton skräder inte orden då han anklagar demokraterna för att ha missat sin chans då de ställde Trump inför riksrätt enbart för att han försökte vinna politiska fördelar av Ukraina genom utpressning.

Enligt Bolton borde demokraterna i kongressen ha inlett flera olika riksrättsprocesser mot Trump eftersom presidenten gjorde sig skyldig till flera olika brott.

– Jag har svårt att identifiera ett enda viktigt beslut som Trump fattade som inte skulle ha drivits av beräkningar om hans omval, skriver Bolton

Vita huset har stämt John Bolton i ett försök att stoppa utgivningen i sista stund. John Bolton talade med journalister utanför Vita huset den tredje maj. Bild: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Hans påstående får antagligen demokraterna att slå sig för pannan för de krävde att Bolton skulle vittna inför representanthuset, men Bolton vägrade.

Han erbjöd sig senare att vittna inför senaten, men då var det för sent eftersom republikanerna avvisade hans vittnesmål på Vita husets begäran.

Vad gäller Ukrainaskandalen så citerar Bolton personliga samtal som han hade med Trump som enligt honom bevisar att presidenten gjorde sig skyldig till det vad han anklagades för; "quid pro quo" det vill säga att han krävde "något för något."

– Jag tyckte att hela affären var dålig politik som kunde ifrågasättas juridiskt och som utgjorde oacceptabelt beteende för en president.

Finland, Putin och Erdogan

Den 592 sidor tjocka boken är den första substansfyllda, kritiska memoaren om Trumps Vita hus som har skrivits av en högt uppsatt "insider." Bolton är känd som en ärkekonservativ militaristisk hök som har arbetat för flera republikanska presidenter.

Han beskriver Trump som en "oberäknelig" och "förbluffande oinformerad" överbefälhavare och han lägger fram många olika bevis på detta.

Trump undrade bland annat om Finland var en del av Ryssland och han kände inte till att Storbritannien är en kärnvapennation.

Bolton är känd för att han gjorde noggranna anteckningar om alla samtal som han bevittnade och han har därför en uppsjö av direkta citat som han lägger fram.

Han berättar till exempel om Trumps telefonsamtal med Rysslands president Vladimir Putin i maj år 2019, då Putin jämförde Venezuelas oppositionsledare Juan Guaidó med Hillary Clinton.

Vladimir Putin träffade John Bolton år 2018. Vladimir Putin och John Bolton skakar hand, ler och tittar in i kameran. Bild: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV / POOL

Putin hyllade president Nicolás Maduro "i en briljant uppvisning av sovjetisk propaganda, som till stora delar övertygade Trump" skriver Bolton.

Bolton hävdar också att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan år 2018 överlämnade dokument om ett turkiskt bolag som utreddes av amerikanska myndigheter. Trump lär ha lovat att utredningen skulle läggas ner, något som Bolton anser att Trump borde ställas till svars för.

Bolton säger att han var så oroad av Trumps vilja att få gentjänster av autokratiska ledare som XI och Erdogan att han tog kontakt med justitieminister William Barr som lär ha delat Boltons oro.

I offentligheten har Barr stött Trump i vått och torrt och han anklagas allt mer högljutt för att ha politiserat justitieministeriet på ett sätt som inte har skådats sedan Richard Nixons dagar.

Källor: AP, Reuters, Washington Post