Butikerna bestämmer sina öppethållningstider, förbjudet att tända eldar, privata fester tillåtna - här är allt du behöver veta om midsommarhelgen

När kan du fylla på nypotatisförrådet, var är det okej att tända brasor och enligt vilka tidtabeller rör sig bussarna? Vi samlade svaren på de vanligaste frågorna kring midsommarhelgen.

En stor del av butikerna har valt att vara öppna med söndagstidtabell under helgen. Eftersom butikerna själva har fått bestämma hur de håller öppet lönar det sig att kolla ditt närköps webbplats för att slippa rycka i en låst butiksdörr. Observera att Google inte alltid har rätt information!

Alko är öppet på fredag mellan klockan 9 och 12, på lördag är det stängt.

Fjärrtågen körs enligt lördagstidtabell och i morgon på midsommardagen enligt söndagstidtabell. Tågtidtabellerna för fjärrtågen påverkas dessutom av banarbete och många tåg har ersatts med bussar. På VR:s webbplats kan du ta reda på hur just ditt tåg berörs. Här hittar du information om ersättande busstransport.

I städerna körs färre turer inom kollektivtrafiken.

Det har varit svårt att uppskatta hur midsommartrafiken ser ut i år i och med coronaviruset. På Traffic Management Finland uppskattar man att människor börjar köra hemåt på söndag förmiddag, i södra Finland kan det vara ovanligt mycket trafik på vägarna ännu mellan 20-22.