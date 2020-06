Under lördagens kval körde Simteks österrikare Roland Ratzenberger av banan och skadade bilens framvinge. Han försökte köra till depån i hög hastighet för att vinna tid men framvingen lossnade och fastnade under bilen. Det ledde till att han inte längre kunde styra sin bil. Följden var ödesdiger. Han körde rakt in i en vägg i en hastighet på 250 kilometer per timme.

Han omkom omedelbart.

Tävlingen arrangeras trots dödsolyckan den 1 maj. Vid starten fick finländaren Jyrki Järvilehto problem. Hans bil startade inte vilket Pedro Lamy inte uppfattade. Portugisen rammade Lehtos bil och vrakdelar flög in bland publiken och skadade åtta åskådare.



Jyrki Järvilehto och Pedro Lamy hade tur i oturen. JJ Lehto blev påkörd i starten av F1-loppet i Imola 1994. Bild: AOP

Ayrton Senna 1960–1994

Sju varv senare ägde formel 1-historiens mörkaste ögonblick rum. Ayrton Senna – den största F1-stjärnan vid den tiden – körde av banan vid Tamburello-kurvan och kraschade.

– Vad är det som händer? Varför sker det olyckor stup i kvarten?, sade Keke Rosberg i MTV:s direktsändning (fritt översatt från finska).

Smällen var så våldsam att bilen nästan studsade tillbaka in på körbanan. Hela världen höll andan

– I motsats till de flesta tidigare dödsolyckor såg alla olyckan live på tv. Man såg hur läkarna kämpade för att rädda hans liv. De insåg genast då de kom till olycksplatsen vad som hade hänt. De bilderna kommer ingen att glömma, säger Yle Sportens formel 1-expert Fredrik af Petersens.



Ayrton Sennas dödsolycka sändes live på tv i otaliga länder. Läkarna lyckades inte rädda Ayrton Senna. Bild: AOP

Läkarna gjorde sitt yttersta för att hålla Senna vid liv men senare samma kväll förklarades hans död. Han blev 34 år.

I bilvraket hittade man en österrikisk flagga. Senna hade planerat att hedra Roland Ratzenberger efter loppet.

– Ayrton Sennas död var en katastrofal dag för motorsporten. Den förändrade den för evigt, säger den förre världsmästaren Nigel Mansell i en intervju för The Telegraph.

Gilles Villeneuve 1950–1982

Mansell påpekar att dödsskräcken alltid var närvarande under hans glansdagar på 80- och början av 90-talet. Detta trots att man hade gjort framsteg i säkerheten sen grenens första årtionden.

– Att köra formel 1 var ett farligt yrke. Om du inte förolyckades, kunde du skada dig allvarligt. Banorna kantades av barriärer och man visste aldrig vad som kunde ske, säger Mansell till Telegraph.

Hans goda vän, kanadensaren Gilles Villeneuve, omkom i belgiska Zolder 1982.

– Jag kommer aldrig att glömma den tragedin. Jag körde i bilen bakom och såg då det hände.

Villeneuve var inne på sitt sista snabba varv i slutskedet av lördagens kval. Framför sig hade han den erfarne tysken Jochen Mass som hade saktat ner för att åka till depån.

Mass märkte att Villeneuve närmade sig och väjde till höger. Men Villeneuve hade redan valt samma körlinje och körde in i tyskens bil.