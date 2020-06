Fungerar de trendiga insekthotellen? - Många trädgårdar inreds för att rädda pollinerarna

Yles kampanj Rädda pollineraren har fått många att bygga pollinerarhotell och låta bli att klippa gräsmattan. Kunskapen om pollinerare ökat både hos privatpersoner och i städernas parkskötsel - och bina tackar.

Pollinerarhotell blir en allt vanligare syn. Inredningen består av strån, trä, mossa och utgör ofta hålor och små tunnlar.

Gästerna kan vara bin, humlor eller andra insekter. De betalar för husrum genom att pollinera närliggande växter.

Pollinerarna minskar på grund av bland annat enformigt industriellt jordbruk och klimatförändringen. Många vill dra sitt strå till stacken för att till exempel blommor och fruktträd ska bli pollinerade.

Ett pollinerarhotell har nyligen slagit upp dörrarna i Sanna Karlssons trädgård i Esbo.

Karlsson har pysslat pollinerarhotellet med sin son Than Karlsson. De utgick från en gammal vinlåda i trä och inredde hotellet i flera våningar.

I närmare två veckor har hotellet varit öppet för insekter, till exempel bin, skalbaggar och fjärilar.