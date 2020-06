Morgonkollen: Bufféer tillåts igen, patrullbåten körde på fel sida om märke och allt fler coronafall rapporteras i världen

Vi uppdaterar dig men nattens och morgonen nyheter:

Inrikes:

Midsommarfirandet har krävt minst 12 personers liv. Sju personer rapporteras ha drunknat.

Från och med i dag kommer coronarestriktionerna för restaurangbranschen att lättas, i enlighet med det beslut som regeringen fattade förra veckan.

Sjöbevakningens patrullbåt som sjönk i lördags körde enligt ögonvittne som Liviisan Sanomat talat med på fel sidan om sydmärke.

För tillfället kan de österbottniska strokepatienterna inte flygas till Norrlands universitetssjukhus i Umeå för vård. Det beror på att flygplatsen i Vasa har varit stängd under coronaepidemin och att coronaläget i Västerbotten är klart värre än i Österbotten.

Utrikes:

Världshälsoorganisationen WHO rapporterar om ett dygnsrekord vad gäller coronasmittade i världen. Enligt WHO bekräftades drygt 183 000 nya fall under söndagen. Nu har över 8,9 miljoner människor bekräftats smittade och nästan 470 000 människor har avlidit i covid-19.

USA: Ungdomar säger sig ha saboterat president Donald Trumps kampanjmöte via Tiktok. Ungdomar hade bokat tiotusentals inträdesbiljetter till evenemanget utan att ha en tanke på att dyka upp. Biljetterna var gratis.

Gårdagens parlamentsval i Serbien gick som väntat.

Landets starke man, president Aleksandar Vučić, kunde utropa sig till segrare redan igår kväll, då vallokalsundersökningar visade att hans mittenhögerparti SNS ehade fått över 60 procent av rösterna.

En stor del av oppositionspartierna bojkottade valet.

I hela landet: Klart till halvklart och uppehåll, men i nordöstra Österbotten på eftermiddagen lokalt regnskurar.

Dagens högsta temperatur 23...28 grader, i nordligaste Lappland 16...22 grader.

Varning för skogsbrand gäller i hela landet frånsett kommunen Pudasjärvi.

UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landskapen Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Birkaland. UV-index är 6.