Tim Sparv i sitt sommarprat: En satsning på damfotboll är en satsning på jämställdhet

Några idrottare kommer att se det som en börda. Andra kommer att se det som en fantastisk möjlighet. Tim Sparv säger i sitt sommarprat att allt fler idrottare börjat förstå vilka ypperliga möjligheter de har att påverka i samhället.

– Under de senaste åren har mitt samhällsintresse ökat och jag får oftare frågor om annat än fotboll. Det har varit väldigt givande.

Tim Sparv är kapten för finländska fotbollslandslaget.

– I min roll som landslagskapten känner jag att det är mitt och lagets ansvar att vara med och påverka och vara en förebild för dem som följer oss.

Sparv menar att sport och politik sedan länge har varit tätt sammansvetsade.

– Sociala medier har gett idrottarna helt nya arenor som de bara kunde drömma om tidigare.

I dag kan Cristiano Ronaldo nå ut till sina 200 miljoner följare på Instagram med ett enkelt knapptryck.

– Tänk vilken möjlighet han har att förbättra världen genom sin status som en av världens bästa fotbollsspelare!

Som 15-åring flyttade Tim Sparv till England för att bli fotbollsproffs. Men det var i Oravais allt började. Tim Sparv som barn med blått ämbar i handen på gräsmatte vid sandstig. Bild: Tim Sparv/Privat

Sponsorintäkterna kan stå på spel

Tim Sparv räknar med att få kritik om han väljer att yttra sig i olika frågor.

– Det är antagligen det som skrämmer vissa idrottare från att våga ta en större roll i samhällsdebatten.

Spelarna är ängsliga för vad deras klubb, supportrar och media tänker.

– De är rädda för kritik, reprimander och förlorade sponsorintäkter och avböjer därför att svara på frågor som inte handlar om deras senaste match eller tävling.

Får utstå spott och spe, men hyllas också

Sparv nämner Colin Kaepernick som exempel.

Kaepernick stängdes av från allt spel i den amerikanska fotbollsligan, efter att under den amerikanska nationalsången gått ner på knä för att visa sitt missnöje med polisvåldet mot afroamerikaner i USA.

– Megan Rapinoe, Lebron James och många andra har valt att använda sin röst i den offentliga debatten. Visst har de blivit hyllade, men de har även fått sin beskärda del av kritik.

“Håll dig till din sport” brukar han få höra ibland när han väljer att yttra sig.

– Det senaste året har jag varit med i många kampanjer och projekt där vi har fokuserat på olika samhällsproblem. Det har varit otroligt varierande och kul.

“Vi är en del av något större och det vi gör påverkar andra”

I det finländska landslaget har kvinnor och män sedan september i fjol samma bonusupplägg. Det var möjligt på grund av att herrlaget avstod sina bonusar.

– Det är historiskt och något jag är stolt över. Det känns viktigt att vara med och stötta våra kvinnliga kollegor i deras karriärer och att försöka utveckla damfotbollen.

Tim Sparv tror att alla behöver bidra för att skapa bättre resurser för kvinnliga idrottare.

– Rent konkret behöver fler av oss gå och se matcher och tävlingar.

Sponsorer borde öronmärka en större del av sina sponsorpengar för dam- och flickidrott.

– Vi behöver också få flera kvinnor in på ledande poster i de styrande organen runt om i världen.

En aktiv livsstil var en naturlig del av familjens vardag under uppväxten. På sommaren var det fotboll, friidrott och terränglöpning. På vintern blev det futsal, innebandy och badminton. Ibland också skidåkning. Tim Sparv skidar som barn. Bild: Tim Sparv/Privat

Satsning på damfotboll är jämställdhetsarbete

Tim Sparv anser att vi behöver skapa en kultur och ett samhälle där alla har samma förutsättningar.

– Istället för att ständigt kolla på de röda siffrorna under strecket tycker jag vi ska se en satsning på damfotboll som en del av det jämställdhetsarbete som pågår runt om i världen.

Intresset växer i de stora klubbarna ute i världen. Bland annat Juventus och Real Madrid har valt att satsa på ett damlag.

– Symboliskt är det betydelsefullt att världens absolut populäraste klubbar tar damfotbollen seriöst. Och att de är beredda att jobba för en värld där allt fler flickor kan ha samma galna fotbollsdrömmar som pojkar länge haft. Nämligen att kunna leva på fotboll.

Tim Sparv sommarpratar om fotbollsvärlden som är långt ifrån perfekt, men som ändå är svår att leva utan.

I sitt sommarprat, inspelat hemma i vardagsrummet i Silkeborg i Danmark, berättar Sparv också om hur han inledde sin proffsbana med att skrubba toaletter.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

Jay-Z & Alicia Keys: Empire State of Mind

Elton John: Rocket Man

Sabina Ddumba: Not too young

Kanye West: Stronger

James TW: When you love someone

Panic at the Disco: High Hopes

JVG: Ikuinen vappu

Saveus: Ready to die