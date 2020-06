WHO rapporterade nytt dygnsrekord vad gäller coronasmittade i världen - läget i Brasilien fortsatt illa

Världshälsoorganisationen rapporterade över 183 000 nya smittofall världen över under söndagen. Brasilien är ett av de länder där situationen är bekymmersam. Men också i exempelvis Tyskland verkar smittspridningen öka.

Enligt WHO bekräftades 183 020 nya fall av coronasmitta världen över under söndagen. Antalet smittade ökade mest i Nord- och Sydamerika, enligt WHO, med totalt 116 000 nya smittofall under ett enda dygn.

I skrivande stund närmar sig antalet smittade i världen nio miljoner, enligt Johns Hopkins-universitetets sammanställning. Uppemot 470 000 människor har avlidit i covid-19.

Situationen besvärlig i flera latinamerikanska länder

Brasilien tillhör de latinamerikanska länder där situationen är fortsatt problematisk. Hälsomyndigheter där har nu registrerat över 50 500 dödsfall i spåren av coronaviruset.

Man har bekräftat över en miljon coronasmittade i Brasilien, men experter misstänker att både det verkliga dödstalet och antalet smittade kan vara betydligt högre än så, eftersom testningskapaciteten är så låg.

Också Mexiko, Peru och Chile är svårt drabbade av virusepidemin och sjukvårdssystemen i de här länderna är hårt belastade - på gränsen till kollaps på vissa håll.

Smittspridningen ökar i flera delstater i USA

I USA tillhör Texas, Florida och Kalifornien de delstater där smittkurvan stiger kraftigt.

President Donald Trump har förklarat siffrorna med ökat testande. Under sitt valmöte i Oklahoma på lördag kväll beskrev han testandet som ett "dubbeleggat svärd".

Trump sade sig ha uppmanat myndigheterna att sakta ned på testandet för att det inte ska konstateras så många nya fall. Senare hävdade hans medarbetare att det var ett skämt.

Enligt experter kan det ökade testandet spela en viss roll för siffrorna, men ändå verkar de lättade coronarestriktionerna påverka situationen ännu mer.

Just Texas, Florida och Kalifornien är delstater som lättade på restriktionerna tidigt och enligt bland annat Sveriges radio så visar det ökade trycket på sjukvården i flera delstater att det är det faktiska smittotalet som har ökat.

Varken Trump eller ledare i flera av de drabbade delstaterna vill ogärna skärpa coronarestriktionerna igen, eftersom de är oroliga över ekonomin.

Också i Tyskland verkar smittspridningen öka

Vad gäller utvecklingen i Europa, så verkar det som om smittspridningen ökade exempelvis i Tyskland.

Där rapporterades på söndagen att det så kallade R-talet hade stigit dramatiskt på bara två dygn. Från 1,06 på fredagen till 2,88 på söndagen.

R-talet står för reproduktionstalet, som ger en anvisning om hur många personer som en coronapositiv person smittar i snitt.

Enligt de tyska hälsomyndigheterna beror ökningen på flera lokala virusutbrott, eller så kallade klustersmittor. Ett av dem som fått stor publicitet är smittspridningen vid slakteriet Tönnies i Gütersloh.

Anställda stod och köade vid Tönnies-slakteriets huvudkontor på fredagen. Slakteriet tvingades stänga på grund av smittspridningen.

Tyska hälsomyndigheter har ändå konstaterat att man kan bli tvungen att skärpa restriktionerna igen om utvecklingen fortsätter.

