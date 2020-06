Vårens inställda föreställningar i nerstängda teaterhus har inneburit stora så väl ekonomiska som konstnärliga förluster för de finlandssvenska teatrarna. Nu blickar teatrarna ändå framåt mot spelårsöppning i höst, utan att kunna veta exakt hur den kommer se ut.

­– Coronapandemin har påverkat oss väldigt mycket. Hela den uppträdande konsten har lidit svårt av de här restriktionerna eftersom vår verksamhet bygger på att vi har en levande kontakt med vår publik, säger Marit Berndtson, administrativ chef på Wasa Teater.

Berndtson berättar att all föreställningsverksamhet upphörde från en dag till en annan den trettonde mars i år.

Alexander Holmlund i Wasa Teaters "Tillbaka till Månskensprinsen" får fortsätta vänta på premiären som flyttades till våren 2021. Skådespelaren Alexander Holmlund på pressbilden för "Tillbaka till månskensprinsen". Bild: Wasa Teater

En av vårens stora höjdpunkter på Wasa Teater skulle ha varit uruppförandet av den nyskrivna finlandssvenska familjeföreställningen Tillbaka till Månskensprinsen, skriven av Maria Turtschaninoff och Anna Simberg. Men Månskensprinsen hann inte ens få sin efterlängtade premiärafton.

– Det är en enorm satsning att göra nyskriven dramatik och den var helt färdig. Vi vill inte lägga ner den utan tar upp den på nytt. Men eftersom vi alltid spelar familjeföreställningarna på våren kommer den upp först på våren 2021, säger Berndtson.

Hon tillägger att inga beslut som gäller inställda föreställningar under vintern och våren har varit enkla. Wasa Teater har behövt ställa in 60 föreställningar.

– Vi hade redan ett avtal om en annan produktion för nästa vår, så då måste vi igen flytta den till en annan tidpunkt.

Förändrade repertoarer

Också på Unga Teatern i Esbo har man blivit tvungen att ställa in flera improvisationsföreställningar och kanske framför allt framförandet av det nyskrivna stycket Spöket på Lillklobb – Lillklobbin kummitus.

Pjäsen som hade förberetts och repeterats inför Unga teaterns 60-årsjubileum i september i år får i stället sin urpremiär i april 2021.

– Det är ett väldigt speciellt läge och en väldigt annorlunda vår vi har fått uppleva, säger Unga Teaterns administrativa ledare, Anki Hellberg-Sågfors.

Hellberg-Sågfors uppskattar att ungefär 45 föreställningar har blivit inställda.

Teater har alltid existerat trots krig, pest, svält och allt möjligt elände. ― Jukka Aaltonen, teaterchef vid Åbo Svenska Teater.

På Svenska Teatern i Helsingfors har man också drabbats hårt av coronakrisen och alla vårens föreställningar ställdes in.

Nytt spelschema för Svenska Teatern har publicerats inför hösten med nypremiärer för bland annat Joakim Groths släktepos Vi är bara människor som hann spelas endast ett fåtal gånger i våras.

Dramatiseringen av Ulf Starks och Linda Bondestams barnbok Diktatorn hann heller aldrig visas på scen på grund av regeringens restriktioner i våras men kommer ha premiär i höst.

Vad gäller till exempel Svenska Teaterns satsning på komedin The play that goes wrong är den ännu inte nedlagd men kommer inte att spelas under hösten, säger Svenska Teaterns informatör David Lindström.

Musikalen Mary Poppins kommer spelas några gånger under hösten men huvudsakligen under våren 2021.

"The play that goes wrong" sätts inte upp på nytt på Svenska Teatern i höst, men den är inte nedlagd för gott. En teaterscenografi av en ståtlig salong, i fonden ett väldigt fönster med långa röda sammetsgardiner. I mitten en divan och på divanen ligger en man i rökrock orörlig. Omkring honom står sex andra skådespelare som tittar på honom. Bild: Cata Portin

På Teater Viirus i Helsingfors har man av konstnärliga skäl bestämt att byta ut höstens huvudproduktion som skulle ha varit Lars Noréns Tyst Musik för att i stället spela Familjen Bra.

Viirus konstnärliga ledare och regissör för föreställningen, Jussi Sorjanen, säger på Viirus hemsida att det inte kändes rätt att sätta upp en pjäs som handlar om ett barns död genast efter coronakrisen. Och att man i stället ville sätta upp en komedi som kan hjälpa oss behandla den otrygghet som finns i samhället just nu.

På Lilla Teatern i Helsingfors är planerna att spela Märta Tikkanens klassiker Män kan inte våldtas, som därmed kommer spelas för första gången någonsin på en finsk teaterscen.

Maria Turtschaninoffs nyskrivna pjäs "Tillbaka till Månskensprinsen" ställdes in före premiären på Wasa Teater i år, på grund av coronakrisen. Maria Turtschaninoff Bild: Yle/ Johan Gullmets

Marcus Rosenlunds pjäs Morfars Mauser i regi av Michaela Granit hann endast visas för premiärpubliken i mars i år och finns inte med i Lilla Teaterns repertoar för hösten.

Tryggt att gå på teater

Eftersom teatrarna i nuläget inte vet vilka restriktioner som kommer gälla när det blir dags för ny spelöppning i höst har de fått planera för flera olika slags scenarier.

– Vi har förberett oss för fem olika scenarier för hösten. Det första att vi får spela, men med högre säkerhet så att vi delar upp läktaren. Om läget är samma i september som nu så fyller vi halva salongen, så att det går att hålla avstånden. Vi utgår från att vi får spela som planerat men om det skulle komma en andra våg av pandemin, vilket vi hoppas att det inte gör, har vi andra scenarier att ta till, säger Hellberg-Sågfors.

Marit Berndtson som har jobbat på Wasa Teater i 25 år säger att våren som gått är den märkligaste någonsin. Marit Berndtson Bild: Yle/Roger Källman

Teatrarna har gjort mycket arbete under våren för att planera de säkerhetsåtgärder som ska vidtas inför höstens föreställningar och den administrativa arbetsbördan har varit stor.

– Det som har varit bra med coronapandemin är att alla teatrar och hela fältet för den uppträdande konsten nu har jobbat tillsammans för att hitta en gemensam linje. Och nu fick jag just höra att vi under den här veckan borde ha rekommendationerna färdiga. Så att hela fältet kan gå ut till publiken och alla sina anställda och berätta hur vi har tänkt lösa saker inför hösten, säger Jukka Aaltonen, teaterchef på Åbo Svenska Teater.

– Så nu gäller det bara att vara på alerten, följa restriktionerna som finns och tåla stressen som kan uppstå om det blir annorlunda restriktioner i augusti igen,

Teatern överlever alltid

Marit Berndtson har jobbat som producent och administrativ chef på Wasa Teater sedan 1995. Hon säger att det här är den märkligaste vintern och våren hon har upplevt på teatern hittills.

Teatrarna har jobbat hårt under våren för att säkerställa att det är tryggt att gå på teater i höst. Utan att helt veta hur restriktionerna ser ut i augusti. Röda stolar i en teater- eller biosalong.

– När man har jobbat så länge som jag har så har man upplevt en hel del. Det här är ju ett hus där det händer, och alla processer och spelår är olika. Men det här året är nog unikt på alla sätt.

Jukka Aaltonen, teaterchef på Åbo Svenska Teater, säger också att det har varit ett av de märkligaste och mest dramatiska teateråren under hans långa karriär. Aaltonen är ändå inte orolig för att teatern skulle vara död, trots den långa vårens ständiga ridåer.

– Teater har alltid existerat trots krig, pest, svält och allt möjligt elände. Filmen och tv:n har kommit och man har ofta sagt att teatern kommer att dö. Men så har det inte gått, teatern har alltid kommit tillbaka. Men visst har den förändrats och säkert också av coronapandemin, säger Aaltonen.

På Åbo Svenska Teater ser man bland annat fram emot premiären för pjäsen Hemåt över isen, skriven av svenska författaren Gunilla Linn Persson som är känd bland annat för att ha skrivit tv-serien Skärgårdsdoktorn. Hemåt över isen dramatiseras av Tove Appelgren.