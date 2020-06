En till GrIFK-spelare till Norge – Anton Karlsson gör landslagskaptenen Miro Koljonen sällskap i Fjellhammer IL: "Han kommer överraska många"

View this post on Instagram

Seriegull 🥇🥳 Opprykksjubelen senket seg over Lørenskog sent søndag kveld, og i dag skulle det knives om seriegull. Et noe sykdomspreget Fjellhammer-lag var klare for å plukke med seg det edleste metallet i det som ble en jevn affære i Stavanger Idrettshall. Det ble nok en seier over laget som størsteparten av sesongen har ledet tabellen. Resultatet ble til slutt 20-23. Vi takker @vikinghandball for innsatsen, og ser frem til å møte dere igjen neste sesong i Rema 1000-ligaen. Ekstra stor takk til arrangørene som med bravur loset spillere og lagledelse trygt igjennom kampen. 📸: @haraldgrundel • • @lillestrombanken @jenssen_turbusstransport @cometsportlillestrom @umbronorge @rema1000 @egon_strommen #norskregnskap #sveafinans #protector @romerikesblad