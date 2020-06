Mästerskapslöparen Sara Kuivistos försäsong har "gått bättre än någonsin" – den här veckan inleds tävlingssäsongen och jakten på finländskt rekord också på paradsträckan

Då inga mästerskap går av stapeln i sommar har Kuvisto satt upp helt andra mål – nya finländska rekord. Hallsäsongen gick inget vidare för Kuivisto men under våren har hon radat upp fina resultat – vårsäsongen har gått bättre än någonsin säger Akilleslöparen som inleder tävlingssäsongen också vad gäller paradsträckan den här veckan.

– Tre finländska rekord är inte helt omöjligt. Men frågan är om hon får tillräckligt högklassigt motstånd den här säsongen då det mesta känns osäkert? sade Yle Sportens expert Otto Ylöstalo för ett par veckor sedan.

Det var efter tävlingarna i Lahtis. Och ja – Sara Kuivisto har haft en bra början på säsongen och varit nära rekord redan nu.

I Lahtis var det nära på 600 meter. En vecka senare tog Borgå Akilles mästerskapslöpare en överlegsen seger på 400 meter med inhemskt årsbästa.

På midsommarhelgen löpte hon alldeles ensam ett tävlignslopp på 1000 meter – och noterades för tiden 2.41,27. Ett lopp där det länge såg ut som om det finländska rekordet på 2.40,81, i hennes namn, kunde ryka.

Den här veckan börjar tävlingssäsongen också vad gäller paradsträckan – med förhöjt självförtroende.

– Jag har inte satt upp några speciella mål, men det kan gå förvånansvärt fort om det är en bra tävling, säger Kuivisto inför tematävlingen på lördagen enligt friidrottsförbundet.

Formtopp och förhoppningsvis internationella arenor i augusti

– Träningarna under vintern gick inte alltför bra. Jag var sjuk under hallsäsongen och ville inte riktigt få till det under träningarna. Men våren gick bättre än någonsin, fortsätter hon.

Kuivisto säger att hon har dragit nytta av att mästerskap skjöts upp och träningassäsongen blev längre.

Nu är planen att toppa formen till augusti då internationella tävlingar kan vara aktuella. Då körs också GP-tävlingar, Paavo Nurmi Games och Kalevaspelen i Finland.

Målet för säsongen är ändå klart:

– Målet är finskt rekord. En bra tid får göra upp för det att mästerskapssviten bryts nu då OS flyttades till nästa år, säger hon till STT.

Rekordet på 800 meter är från 1991 – 2.00,59 lyder tiden och står i Tuuli Merkoski-Silius namn. Kuivistos personliga rekord är 2.01,85.

Lördagens tematävling sänds på Yles kanaler.