Morgonkollen: Regeringen diskuterar resor, över nio miljoner coronasmittade globalt, svårt att fasa ut torven då intressena går isär

Blir det ok att besöka Grekland igen? Det får vi veta efter regeringens förhandlingar i dag. Bild av parasoll och vilstolar på en strand i Rhodos, Grekland Bild: Brunbjorn / Mostphotos

Vi uppdaterar dig med nattens och morgonens nyheter.

Inrikes:

Ja eller nej till torv? Det är en fråga som leder till debatt bland många. Centern och De Gröna står mot varandra när det som står på spel är å ena sidan klimatet och å andra sidan arbetsplatser och inhemsk energiproduktion. Enligt Jubileumsfonden Sitra måste staten göra upp en tydlig målsättning för hur torven ska fasas ut, men intressena går isär.

I dag samlas regeringen för att diskutera reserestriktioner samt coronarestriktioner som gäller för dem över 70 år. Förhandlingarna börjar klockan 11 och enligt regeringskällor finns det inga färdiga förslag att utgå ifrån under dagens möte. Som vanligt hörs en rad experter för att fatta beslut om man exempelvis kan öppna upp mot Sverige och Tyskland. EU har rekommenderat en öppning av interna gränser, men Finland är inte det enda landet som inte följt den rekommendationen.

Personaldimensioneringen inom äldrevården träder i kraft i flera steg och det blir inte i augusti som planerat, meddelar riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Regeringen har fattat beslut om att det ska finnas sju vårdanställda per tio äldre, det vill säga 0,7 vårdare per klient. Den nuvarande rekommendationen är 0,5 vårdare per klient.

Utrikes:

Antalet coronasmittade världen över har passerat nio miljoner. Allt fler testas för covid-19, men enligt världshälsoorganisationen WHO är det här inte hela sanningen bakom de stigande siffrorna. Enligt organisationen utvecklas helt enkelt epidemin i många stora länder såsom Indien och USA. Samtidigt har Sydafrika passerat 100 000 bekräftade fall. Enligt WHO finns över hälften av alla bekräftade fall i Afrika i Sydafrika. Här kan du läsa det senaste om coronaviruset.

EU riktade skarp kritik mot Kinas säkerhetslagar i Hongkong under ett möte mellan Kina och EU under måndagen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att EU inte förhandlar när det kommer till mänskliga rättigheter och fundamental frihet.

Det utlovas soligt och varmt väder i nästan hela landet. Endast i Kajanaland kan det under dagen förekomma enstaka regnskurar.

Det är mellan 24 och 28 grader varmt. I norra Lappland lite svalare: mellan 17 och 24 grader. Mest svag vind.