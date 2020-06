Musikalartisten och ex-vittnet Rebecka Sretenovic: Jag kommer aldrig förstå varför man väljer att tolka vissa bibelcitat som motiv för att utesluta familj

Hon föddes in i organisationen Jehovas vittnen och hjärntvättades med skrämselpropaganda om Gud och döden.

Ännu i dag, många år efter att hon lämnade församlingen, jobbar hon på att omprogrammera sin världsbild.

I sitt sommarprat i Yle Vega idag berättar hon att tyngst är avsaknaden av en släkt och ett socialt nätverk.

Hela hennes släkt hörde till Jehovas vittnens församling i Pargas – mamma, pappa, syskonen, mormor, morfar, moster och kusinerna. Rebecka började gå på möten samtidigt som hon kom hem från BB.

– Det innebär att jag från början tagit del av samma information som de vuxna. Och den var inte direkt censurerad eller barnvänlig.

Rebeckas tidiga barndom präglades av en kronisk rädsla för Gud och döden.

– Jag var rädd för att göra fel. Säga fel saker. Känna fel känslor och tänka fel tankar, säger Rebecka. Pappa och de övriga i församlingen hade noga lärt mig att Jehova hör och ser allt.

Lämnade församlingen och hamnade i kris

Efter att hennes föräldrar skiljde sig, uteslöts mamman ur församlingen.

Samtidigt valde Rebecka och hennes ena syster att sluta gå på möten – medan den andra systern och resten av släkten blev kvar i församlingen. Där och då bröts kontakten.

– Att bli utesluten ur Jehovas Vittnen innebär att hela ditt nätverk slutar prata med dig och samtliga i församlingen uppmanas att behandla dig som om du upphört att existera, förklarar Rebecka.

Hela barndomen präglades av en rädsla för Gud och döden. Rebecka Stretenovic som barn. Bild: Privat/Rebecka Stretenovic

Eftersom organisationens medlemmar inte ska ha kontakt med ”världsliga”, det vill säga folk utanför församlingen, följer en stor ensamhet för den som valt att gå – eller uteslutits.

– Som barn har man ju ingen kunskap att orientera sig i ett sådant läge.

Rebecka jobbar fortfarande på att omprogrammera sin världsbild från att vara separerad i “vi och de” till en gemensam värld.

– Ännu som vuxen tampas jag med skepsis och förvirring, existentiell kris, ångest, höga tvivel på mig själv och en känsla av att livet närsomhelst kommer att tas ifrån mig.

Musiken och konsten har burit

I dag bor Rebecka Sretenovic i Stockholm, där hon studerar till musikalartist.

– Jag tänker ibland att det nog är på grund av konsten, som jag idag är frisk eller rentav lever, säger hon.

– Musikalernas värld har expanderat mitt konstnärskap och gett mig flera par konstnärliga glasögon och verktyg. Perspektiv är värdefullt. I mitt fall har det varit en livsnödvändighet.

Rebecka tror på musikens kraft och ser fram emot att få jobba med kreativt skapande.

– Min högsta önskan är att sprida glädje och lyfta andra människor från vardagen. Att nå ut till dem som kämpar med att våga stiga ut ur dimman, oavsett religiösa eller andra omständigheter, som präglas av trångsynthet och psykisk misshandel. Till dem vars innersta önskan är att följa sitt hjärta. På alla sätt.

Saknar nätverk av släktingar

Idag har Rebecka en nära och viktig kontakt med sin syster Mikaela. Avsaknaden av övrig familj lämnar förstås ett stort tomrum.

– De som stannar kvar i församlingen sörjer, eftersom vi som har valt bort ett liv från Jehova inte kommer att få leva för evigt i paradiset med dem, efter domedagen.

Sommaren 2017 gjorde Rebecka succé som Maria i The Sound of Music på Korsholms sommarteater. Rebecka Stretenovic på trappa medf gitarr omgiven av sjungande flickor. Bild: Privat/Rebecka Stretenovic

– Man utsätter sina nära för ett så starkt psykiskt lidande att de inte skall undgå något annat val än att komma tillbaka.

Det är en ekvation som inte går ihop för Rebecka.

– En genuint kärleksfull relation, präglas enligt mig, av villkorslös kärlek. Att älska någon oavsett brister eller meningsskiljaktigheter.

Tror på den villkorslösa kärleken

– Enligt mig är det varken andligt eller kärleksfullt att leva sitt liv efter extremt strikta bibliska riktlinjer som en annan människa selektivt valt ut.

Eller att skräddarsy en färdig mall för vad en människa ska tycka och tänka och sedan stänga ute dem som inte längre accepterar den mallen.

– Jag kommer nog aldrig förstå varför man väljer att tolka vissa bibelcitat som motiv för att utesluta familj.

Rebecka ifrågasätter att bibelcitat är viktigare än till exempel den gyllene regeln som har lika mycket bibliskt ursprung.

– Vad skulle vara mer andligt än att prioritera den villkorslösa kärleken?

Rebecka Sretenovic sommarpratar om sin väg ut ur Jehovas vittnen och vidare i det fria livet.

Hon berättar om den lilla femåriga flickan som inte fick gå på kalas med de andra barnen, och om hur rädd hon var för tvättmaskinen.

