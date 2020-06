Personaldimensioneringen inom äldrevården träder i kraft i flera steg – inte i augusti som planerat

Kvoten är i dag 0,5 vårdare per klient, den ska stegvis utökas till 0,7 vårdare. Brandbackens servicecenter Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Den personaldimensionering som skulle genomföras inom dygnet-runt-äldrevård träder i kraft i flera steg, meddelar riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Enligt regeringens beslut ska det finnas sju vårdanställda per tio äldre. Kvoten blir med andra ord 0,7 vårdare per klient. Den nuvarande rekommendationen är 0,5 vårdare per klient.

Dimensioneringen gäller vårdinrättningar där verksamheten pågår dygnet runt. Siffran 0,7 gäller uttryckligen personer som sysslar med vårdarbete.

Planen var ursprungligen att lagen skulle träda i kraft redan i början av augusti. Statens tilläggsfinansiering för dimensioneringen skulle ändå ha funnits till kommunernas förfogande först från och med april 2023.

Grundlagsutskottet motsatte sig planen, och tidigare i juni meddelade man att skyldigheterna och finansieringen måste gå hand i hand.

Social- och hälsovårdsutskottets ordförande Markus Lohi (C) sa i en intervju för STT att personaldimensioneringen kommer ske i flera steg. Från och med oktober är kvoten 0,5 vårdare per klient, i början av nästa år 0,55, i början av 2022 ska den vara 0,6 och sedan slutligen 0,7 i april år 2023.

Kommunerna kommer få mer finansiering allt efter som kvoten utökas. Det här innebär enligt Lohi att övergångsperioden kommer kosta omkring 100 miljoner euro i extrafinansiering.

Coronaviruset orsaken bakom förseningen av lagen



En annan central ändring är enligt Lohi att lagen inte stadfästs i början av augusti som planerat, utan först i oktober. Orsaken till förseningen är coronaviruset.

Oppositionen ska ännu framföra eventuella invändningar, men Lohi menar att man i det stora hela är överens om att det är viktigt att förbättra dygnetruntvården och höja vårdens kvalitet.

Alternativen skulle ha varit att kommunerna inte skulle ha haft några som helst dimensioneringsskyldigheter förrän i april 2023, eller att skyldigheterna skulle ha trätt i kraft redan under hösten - vilket skulle ha inneburit att kommunerna borde ha hittat såväl pengar som nya vårdare på kort tid.

Ärendet behandlas i riksdagen under tisdagens plenum.