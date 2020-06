Så låter staden - En musikalisk resa till åtta amerikanska städer

Vad behövs för att bli en riktig musikstad? En hamn? Ett universitet? Välkommen med på en resa till åtta amerikanska musikstäder.

Vi inleder vår färd med att stiga ombord på ett skepp som tar oss till New York City. En resa som otaliga européer gjorde under tidigare årtionden. Majoriteten kom för att stanna och med sig hade de sin musik.

Invandrarna hade en tendens att bosätta sig i stadsdelar där andra invandrare från samma region redan bodde. Med tiden blandade sig deras musik i den folkens smältdegel som New York var med andra invandrares musik.

The Brill Building på Broadway Brill Building

På 50- och 60-talen gjordes en stor del av den amerikanska pop-musiken i två byggnader på Broadway, The Brill Building på 1619 Broadway och en närliggande byggnad på 1650 Broadway.

Musiken skrevs till stor del av barn till judiska invandrare från östeuropa och framfördes av afroamerikaner och barn till italienska invandrare.

Många av de musikaliska trenderna i världen föddes på New Yorks gator. Folk-scenen i Greenwich Village, punken på 70-talet, hip-hopen och otaliga latinamerikanska trender som salsa och boogaloo.

Stad: New York City

Delstat: New York

Befolkning: 8,3 miljoner

Musikstilar: Jazz, Hip hop, Punk, Rock, Salsa, Boogaloo, Folk etc.

Känd artist: Lady Gaga

Criteria Studios i Miami där otaliga miljonsäljande skivor har bandats. Criteria Studios i Miami

Vårt skepp seglar ner för USAs östkust till Miami i södra Florida.

Här skiner solen och hit kommer turisterna för att skaka loss under semestern eller universitetets vårpaus. Stadens musik är anpassad till klimatet och mentaliteten.

Här sitter man inte hemma och lyssnar med pannan i djupa veck. I stället dansar man på beachen och hoppas på erotisk framgång.

En stor del av Miamis invånare kommer från latinamerikanska länder vilket återspeglas i stadens musikliv. Staden har också en egen hip hop-stil: Miami Bass.

Stad: Miami

Delstat: Florida

Befolkning: 467,963

Musikstilar: Miami Bass, Trap, Cloud rap (Hip hop), Rock, Disco, kubansk musik, Pop, EDM, Progressive metal

Känd artist: Camila Cabello

New Orleans med palmer, spårvagnar och en unik musikhistoria. Spårvagn på Canal Street i New Orleans

Vårt skepp för oss vidare till New Orleans. Här kallas den lokala hip hopen Bounce Music. Jazzen föddes här och bildade grunden för största delen av den amerikanska populärmusiken.

I New Orleans hade slavarna ledigt en dag i veckan. Den brukade de tillbringa på Congo Square med sång,dans och trummande.

När de mötte de vitas hornorkestrar blev blandningen av de två musikstilarna något helt unikt och lade grunden för mycket av dagens musik.

Stad: New Orleans

Delstat: Louisiana

Befolkning: 390,144

Musikstilar: Jazz, Rhythm & Blues, Blues, Bounce & Sissy Bounce (Hip hop), Funk, Sludge Metal

Känd artist: Irma Thomas

Beale Street i Memphis är en av USAs livligaste musikgator. Beale street i Mdemphis

I New Orleans hamn bordar vi en flodbåt och beger oss uppför den mäktiga Mississippi-floden.

Home of the Blues står det på en skylt på Memphis legendariska musikgata Beale Street. Staden var ett av de första målen då den djupa söderns afroamerikanska befolkning började flytta norrut.

Här träffades de unga okända B.B. King och Elvis Presley på Beale Streets bluesklubbar.

Här grundades också skivbolaget Stax som tillsammans med Motown och Atlantic producerade majoriteten av den afroamerikanska låtskatten.

Memphis är en av den afroamerikanska musikkulturens viktigaste städer.

Stad: Memphis

Delstat: Tennessee

Befolkning: 651,073

Musikstilar: Blues, Soul, Country, Memphis rap, Hip Hop

Känd artist: Elvis Presley

Mixerbordet från RCA Studio B i Nashville där det så kallade Nashville-soundet föddes. Mixerbordet från RCA Studio B i Nashville

Vår flodbåt åker vidare uppför Mississippi-floden före den svänger till höger in på Ohio-floden för att snart svänga igen in på Cumberland-floden.

Vi stiger i land i Nashville, Tennessees andra stora musikstad och country-musikens huvudstad.

Här finns ett helt maskineri med studion, studiomusiker, radiostationer och konsertsalar vars uppgift är att förse världen med countrymusik.

Här finns också 700 kyrkor och en kristen musikindustri som fungerar parallellt med den sekulära. Nashville kallas ofta bibelbältets spänne.

Stad: Nashville

Delstat: Tennessee

Befolkning: 670,820

Musikstilar: Country, Bluegrass, Rock, Gospel

Känd artist: Dolly Parton

Hitsville, USA var namnet på skivbolaget Motowns studio och kontor där "The sound of young America" föddes på 60-talet. Motown muséet i Detroit

Vår flodbåt söker sig norrut. Efter att ha åkt genom Chicago, två av de stora sjöarna och diverse mindre floder och kanaler kommer vi till Detroit.

Detroit är en stad med ett stort förflutet. Här grundades skivbolaget Motown och härifrån kom de tuffaste amerikanska rockgrupperna på 60- och 70-talen.

Här fanns också den amerikanska bilindustrin som erbjöd jobb åt söderns afroamerikaner.

I dag ligger en stor del av allt i ruiner, men till och med i sitt förfall lyckas Detroit fortfarande ibland producera nya artister och musikstilar.

Stad: Detroit

Delstat: Michigan

Befolkning: 670,031

Musikstilar: Rock, Soul, Rhythm & Blues, Punk, Jazz, Detroit Techno, Hip Hop

Känd artist: Aretha Franklin

Kurt Cobains hus i Seattle Kurt Cobains hus i Seattle

Nu inser vi att det blir för besvärligt att åka båt till nästa stad. Därför tar vi tåget.

Från det tidiga 1900-talets arbetarmusik till 2000-talets vänsterintellektuella hip hop växer här trender och fenomen upp på gräsrotsnivå och utan hjälp av kostymnissar och konsulter.

Välkommen till Seattle!

Det tidiga 60-talets garagerockare som The Sonics och The Fabulous Wailers lade en stadig grund för senare stilar som Punk och Grunge.

Stad: Seattle

Delstat: Washington

Befolkning: 3,98 miljoner

Musikstilar: Arbetarsånger, Rock, Garagerock, Punk, Metall, Grunge, Indie-Pop, Hip hop.

Känd artist: Kurt Cobain

Klubben Whisky a Go Go på Sunset Strip var en av platserna där The Doors, The Byrds, Love och andra stora namn spelade på 60-talet. Whisky a go go i Los Angeles

Från Seattle kan vi igen åka båt. Vi hinner se största delen av USAs västkust före vi kommer fram till vår sista stad.

Los Angeles är staden där musikindustrin med sina kostymnissar härskar över en miljardbusiness. Samtidigt finns här diverse levande underground-scener med oberoende artister och distributionskanaler.

LA tog över rollen som industrihuvudstaden på det sena 60-talet då skivbolagen började flytta sina huvudkontor från New York.

Tidigare kom man hit för att bli filmstjärna, i dag kommer man för att bli musikstjärna.

Stad: Los Angeles

Delstat: Kalifornien

Befolkning: 4 miljoner

Musikstilar: Pop, Rock, Chicano-rock, Hip hop, Country-Rock, Punk, Glamrock, olika varianter av Metal, Indie-Pop, filmmusik.

Känd artist: Susanna Hoffs

Så här såg vår resa ut. Vi lärde oss att alla städerna vi besökte hade hamnar. Universitet och kyrkor förekommer också ofta i musikstäderna.

Hoppas att du trivdes på resan.