Tropiska nätter på kommande - värmen kan hålla i sig från morgon till kväll

Tropiska nätter är att vänta under veckan. Ung man hoppar i havet Bild: Mika Kanerva

Under nätterna till torsdag, fredag och lördag blir temperaturen nästan tropisk. Under de kommande nätterna blir det lite under 20 grader i södra och mellersta Finland, skriver Yle Uutiset.

Med begreppet tropisk natt menar man en natt då den svalaste temperaturen är minst 20 grader. Enligt Yles meteorolog Matti Huutonen är det ändå i praktiken svårt att skilja på om det är 19 eller 20 grader i luften.

Natten kan kännas kvav trots att temperaturen hålls under 20-strecket. Temperaturen varierar dessutom lokalt.

Den tryckande känslan hjälps inte av att det är hett långt inpå kvällen. Temperaturen kan stiga till över 25 grader redan under förmiddagen och det blir svalare först till kvällen.

I Lappland uppmättes på måndag 27 grader ännu vid 21 på kvällen. Också i Österbotten var det över 25 grader varmt klockan 20.

Inga regn att vänta

Under helgen blir vädret något svalare i Lappland då kall luft strömmar in från Ishavet. I Lappland blir veckoslutstemperaturen kring 15 grader, i söder kan det bli uppemot 30 grader under veckoslutet.

Hur nästa veckas väder blir är ännu oklart. Till landets södra och mellersta delar kan ännu mer varm luft strömma västerifrån.

Några ordentliga regn är inte att vänta åtminstone under den pågående veckan.

Artikeln är en översättning av artikeln "Tulevina öinä lämpötila hipoo trooppisia lukemia – tukala hellesää voi jatkua aamupäivästä iltaan asti" skriven av Pilvi Pitkäranta. Översättningen är gjord av Frida Holmberg.