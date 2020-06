Är Ryssland en stormakt? Dagens militärparad rullar fram de tunga argumenten

Under det senaste decenniet har Ryssland gjort betydande framsteg med att förvandla landets väpnade styrkor till en effektiv krigsmakt.

Med den militärparad som arrangeras idag suktar Moskva efter omvärldens bekräftelse på att Ryssland är en stormakt.

För tio år sedan inledde Ryssland en stor reform av sin krigsmakt som skulle se till att öka landets militära förmåga. Reformens första etapp tog slut i år.

– Reformen gick ut på att modernisera det sovjetiska arvet, säger Pentti Forsström, specialforskare på Försvarshögskolan i Helsingfors.

Ett av målen var att 70 procent av materielen skulle vara ny eller moderniserad år 2020.

– Målet var vagt definierat och därmed når man det, säger Johan Norberg som är forskningsledare för Ryssland på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Stockholm.

– Det är stor skillnad mellan att modernisera bara det som finns ute i förbanden, eller också allt det som finns i lager, fortsätter han. Pratet om 70 procent har mera varit en signal om att landet genomdriver ett seriöst förändringsarbete.

I genomsnitt har hälften av leveranserna bestått av ny och hälften av moderniserad materiel.

De flesta helikoptrar, luftförsvarssystem och ballistiska robotar har varit nya. Leveranserna av ubåtar och pansarfordon har varit moderniserade versioner.

Den nya stridsvagnen Armata är ofta i rubrikerna, trots att den fortfarande inte är i serieproduktion. Istället har den gamla modellen T-72 moderniserats i över 1 500 exemplar.

Bild: Imago Images/Xinhua/All Over Press

En stridsvagn T-14 Armata under en repetition inför den stora paraden efter midsommar. En rysk T-14-stridsvagn dekorerad med en röd fana. Bild: Imago Images/Xinhua/All Over Press

Kvantitet är viktigt för Rysslands militära förmåga, betonar Norberg som anser att Ryssland agerar klokt utifrån sina förutsättningar.

– Vi i väst uppmärksammar ofta antalet stridsvagnar, fortsätter han.

– Men vi glömmer lätt hur stort Ryssland är geografiskt med elva tidszoner, med två potentiella stormaktsmotståndare i väst och öst och en väldigt begränsad infrastruktur öster om Uralbergen. Det är en gigantisk svår militär uppgift.

Ett annat problembarn har varit stridsflygplanet Su-57. Försvarsmakten har satsat stort på att ta fram en femte generation av planet, hittills utan framgång.