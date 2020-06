En myllrande storstad eller en oas för naturen? 127 tävlingsbidrag för Slottsudden och hamnområdet i Åbo

Mycket händer i Åbo och nu är det porten in till Åbo stad, Slottsudden, som ska få ett rejält ansiktslyft. Inom tio år ska också passagerarfärjorna få en gemensam terminal vilket ger utrymme och skapar möjligheter.

Området omfattar totalt 35 hektar och Åbo stad har fått in hela 127 förslag. Allmänheten kan mellan den 25 juni och 5 augusti kolla och kommentera de olika bidragen, som en jury tar ställning till i ett senare skede.

Bidragen finns här på tjänsten Kerro-kantasi.

Planeringen och ombygget av området kommer att ta tid, men en av de första sakerna som man ska besluta om är var och hur ett nytt museum ska placeras och se ut.

Förslagen skiljer sig väldigt mycket från varandra. Exempelvis i ett förslag ska området återställas nästan till sitt ursprungliga, naturliga utseende, medan andra skisser formar området till en del av en myllrande storstad.