Favorit i repris – filmer man kan se om och om igen: Sound of Music och Airplane!

Julie Andrews i Sound of Music och Robert Hays i Airplane! Collage av två bilder från två filmerna Sound of Music och Airplane! Bild: All Over Press

Det finns filmer som väcker barnet inom en. Som får en att minnas kalla kårar, salta tårar och hejdlösa skratt. Men visste du det här om Sound of Music och Airplane!?

Crazykomedin Airplane! gjordes för en spottstyver på brinken till 1980-talet. Lite oväntat bar vingarna fram till en publiksuccé och kom dessutom att lämna permanenta bromsspår i filmhistorien.

Spår satte också filmatiseringen av Rodgers & Hammersteins musikal Sound of Music som gjorde succé på Broadway i slutet av 1950-talet.

Musikalen hade inspirerats av den tyska filmen Die Trapp-Familie (1956) - som i sin tur var baserad på den självbiografi som verklighetens Maria von Trapp skrev 1949.

Kapitlen i sagan om en av världens mest älskade och inkomstbringande filmer är med andra ord många.

Och vägen mot det lyckliga slutet kantas av en mängd ”tänk om det gått såhär”-ögonblick.

En alternativ rollista för Sound of Music

Christopher Plummer var inte särskilt känd i början av 1960-talet och ingalunda självskriven för rollen som den sjungande kaptenen von Trapp.

Maria (Julie Andrews) och Georg von Trapp (Christopher Plummer). Maria (Julie Andrews) och Georg von Trapp (Christopher Plummer) i närbild. Bild: /All Over Press

Bland alternativen fanns namn som Sean Connery, Richard Burton och Bing Crosby.

Enligt flera källor lär Plummer ha sagt att han inledningsvis avskydde filmen och medgett att han var på fyllan när man spelade in konsertscenen på slutet.

I en intervju som gjordes i samband med filmens 40-års jubileum är han ändå lite mildare i tonen och säger att filmens manusförfattare Ernest Lehman lyckades ge musikalversionens endimensionella kapten mera kött på benen.

Plummer och Julie Andrews delade oron över att filmen skulle bli alltför sockersöt och Andrews hade till en början även andra smolk i sin Sound of Music-bägare.

Dels hade hon gjort narr av musikalen i en tv-show 1962, dels var hon orolig över att än en gång spela guvernant.

Året innan hade hon spelat barnflickan Mary Poppins – en roll som gav henne en Oscar samma år som Sound of Music hade premiär.

När det gäller barnrollerna var det många kommande stjärnor som provspelade. Eller var sägs om namn som Mia Farrow, Richard Dreyfuss, Sharon Tate och Kurt Russell?

Grace Kelly var påtänkt för rollen som baronessan – men hon hade redan hunnit dra sig tillbaka från yrkeslivet för att gå upp i verklighetens prinsessroll.

"The hills are alive..." sjunger Maria (Julie Andrews) i öppningsscenen till Sound of Music. Maria (Julie Andrews) slår ut med armarna och ler uppe på ett berg. Bild: �20thCentFox/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Inte bara solsken

När man ser filmen framstår allt som solsken och värme, men verkligheten var inte riktigt lika skön. Faktum är att det regnade en stor del av tiden, vilket gjorde att skådespelarna ofta frös.

Inombords rådde det också akut kyla mellan varven. Julie Andrews var till exempel rasande när den vackra öppningsscenen spelades in.

Scenen i vilken en varmt leende Maria dansar fram i det österrikiska alplandskapet spelades nämligen in av en kameraman som hängde ut ur en helikopter vars jetmotorer gång efter annan svepte omkull Andrews.

Mellan tagningarna spottade hon gruset ur munnen för att sedan än en gång leende dansa fram över slätten.

Om ilskan låg på lur under inledningen så drabbades Andrews av skrämselhicka när man spelade in scenen då Maria och barnen är ute på roddtur.

Kym Karath som spelade minstingen Gretl kunde inte simma och höll på att drunkna när båten kantrade. Haveriet var planerat, men koordineringen fallerade.

Maria (Julie Andrews) och barnen von Trapp, när de alla ännu är i båten. Maria (Julie Andrews) och alla von Trapp-barnen står upp i en roddbåt. Bild: Copyright � 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection/All Over Press

Inte heller på land gick allt som planerat. Charmian Carr som spelade äldsta dottern Liesl halkade och föll ut genom ett av lusthusets fönster när man spelade in ”Sixteen going on Seventeen”.

Som genom ett mirkel skar hon sig inte på glaset, men vrickade däremot foten. I bioversionen kan man urskilja hennes hårt lindade vrist, men på den uppfräschade dvd-versionen har bandaget retuscheras bort.

En skakig flygtur som bar långt

Airplane! skrevs och regisserades av bröderna Jerry och David Zucker och Jim Abrahams – en trio som kom att bli extremt framgångsrik under 1980- och 90-talen.

Elaine Dickinson (Julie Hagerty) och Ted Striker (Robert Hays) spelade huvudrollerna i Airplane! Bredvid dem autopiloten. Elaine Dickinson (Julie Hagerty) och Ted Striker (Robert Hays) i cockpiten tillsammans med en så kallad uppblåsbar autopilot. Bild: /All Over Press

Budgeten gick på 3,5 miljoner dollar och spelades till stora delar in i augusti 1979. Manuset var inspirerat av dramafilmen Zero Hour! (1957) som trion av misstag spelat in när de var på jakt efter sketchmaterial.

Leslie Nielsen som gjorde en av rollerna blev senare stjärna i både tv-serien The Police Squad och filmtrilogin The Naked Gun.

Eliane (Julie Hagerty), Randy (Lorna Petterson), Dr Rumack (Leslie Nielsen) och kapten Oveur (Peter Graves). Eliane (Julie Hagerty), Randy (Lorna Petterson), Dr Rumack (Leslie Nielsen) och kapten Oveur (Peter Graves) i cockpiten. Bild: /All Over Press

Airplane! var ganska långt en parodi på 1970-talets katastroffilmer och banade väg för mängder av filmer som parodierar andra filmer. Hit hör bland annat Hot Shots och Scary Movie-serierna.

Den förmånligt förverkligade flygplanskatastrofen kom slutligen att spela in 153 miljoner dollar och anses vara en av de roligaste filmerna – genom tiderna.