Havreboomen fortsätter och kyckling syns allt oftare på våra tallrikar

Naturresursinstitutet har kartlagt våra matvanor under fjolåret. Vi åt 80 kilogram kött per person och 12 kilogram ägg. 148 kilogram flytande mjölkprodukter slank ner, 81 kilogram spannmål, samt 66 kilogram frukt och lika mycket grönsaker.

Köttkonsumtionen minskade lite från året innan - med 1,5 kilogram per person.

Bland köttprodukterna vinner fjäderfä allt mer terräng och förbrukningen ökade med 4 procent från året innan. Samtidigt minskar konsumtionen av griskött men vi konsumerar ändå fortfarande mer gris än kyckling.

Nötköttskonsumtionen ligger strax under 20 kilogram per person och år. Här noteras också en liten minskning från tidigare år.

Ett diagram som visar köttkonsumtionen bland finländarna i fjol. Ett pajdiagram som visar hur köttkonsumtionen bland finländarna var fördelade år 2019. Bild: Naturresursinstitutet (Luke)

Havreboomen fortsätter

Havreboomen fortsätter att vara stark. Vi åt 2 kilogram mer havre per person år 2019 jämfört med året innan - det är en ökning på hela 30 procent. Vi äter cirka 9,5 kilogram havre per person och år.

Också riskonsumtionen ökade en aning.

Ett diagram som visar spannmålskonsumtionen bland finländarna i fjol. Ett pajdiagram som visar hur spannmålskonsumtionen bland finländarna var fördelade år 2019. Bild: Naturresursinstitutet (Luke)

Samtidigt dricker vi finländare mindre mjölk än tidigare. Det gäller alla mjölksorter, allt från fettfri mjölk, lättmjölk till helmjölk.

Vi konsumerade också mindre fil, grädde och yoghurt. Däremot verkar smaksatt kvarg öka i popularitet.

Diagrammet visar hur vi konsumerade mjölkprodukter i fjol. Ett pajdiagram som visar hur mjölkkonsumtionen bland finländarna var fördelade år 2019. Bild: Naturresursinstitutet (Luke)

Stabilt fiskintag

Fiskkonsumtionen är oförändrad sedan flera år. Vi äter knappt 15 kilogram fisk per person per år. Samma gäller äggkonsumtionen, 12 kilogram per person är standard.

På fruktsidan vinner citrusfrukter terräng och förbrukningen ökar. Däremot minskade konsumtionen av annan färsk frukt en aning år 2019 jämfört med 2018.