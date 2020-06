Yogaläraren och skribenten Zandra Lundberg: Att rota i kändisars liv gjorde mig obekväm varje dag som nöjesreporter

Åren som reporter på Aftonbladet i Stockholm var tunga. Vegas sommarpratare Zandra Lundberg berättar om hur det var på många sätt ett drömjobb, men stundvis också rena mardrömmen.

Zandra Lundberg började jobba på tidning redan som 16-åring hemma på Åland. Skrivarjobben blev fler och fler och snart satt hon som chefredaktör på sin egen nöjestidning XIT.

Redan som 16-åring började Zandra jobba som nöjesreporter på Ålandstidningen. Några år senare var hon chefredaktör för tidningen XIT. Zandra Lundberg med mörkt hår vid skrivbord. Bild: Privat/Zandra Lundberg

Därifrån gick flyttlasset till Stockholm och drömjobbet som nöjesreporter på Nordens största kvällstidning.

– Jag älskade jobbet på Aftonbladet och samtidigt var jag livrädd, säger Zandra.

– Det är ett hårt klimat i den branschen. Egentligen ett för hårt klimat för en känslig själ som jag, men det förstod jag inte då.

Ville inte rota runt i kändisars privatliv

Zandra säger att hon lade en sköld över bröstet och gjorde som alla andra nöjesjournalister.

– Det kändes inte bra att rota i kändisars privatliv. Jag var obekväm varje dag. Inombords skrek jag nej, men mitt huvud ville att jag skulle fortsätta. Vidare, uppåt.

Många gånger kändes arbetsuppgifterna direkt motbjudande.

– Jag vill inte lägga näsan i blöt i sångerskors skilsmässor. Jag vill inte knacka på deras dörrar. Jag vill inte stå och vänta utanför portar i hopp om att få ett citat om en eventuell sjukdom eller en ny relation.

Mörkklädd kvinna väcker intresset för yoga

I samma veva får Zandra sin första betalda semester, som 26-åring. Då har hon jobbat som journalist i 10 år och är mycket sliten när hon sätter sig på planet till Mexico.

– Jag åker till en sömnig, liten fiskeby. Jag ska ta surflektioner av en solrynkig, spänstig man, men dras till hans mörkklädda flickvän.

Det är något med henne.

– Hon är inte speciellt trevlig, men hon är lugn och känns obrydd. Som att hon observerar sin omvärld och därför inte behöver delta i allting.

Zandra Lundberg vill ha det som hon har.

– Det hon har är yogan.

Zandra under en yogaceremoni i Indien. Zandra under en yogaceremoni i Indien. Bild: Privat/Zandra Lundberg

Rädd för att fisa

Väl hemma igen väntade den första yogalektionen.

– Det var bökigt. Knöligt. Någon fes högt när vi skulle dra in benen mot magen och då blev jag livrädd för att jag också skulle göra det, ler Zandra.

Det var verkligen inte kärlek vid första ögonkastet.

– Det var obegripligt för mig att förstå, var min kropp egentligen befann sig. Även om jag ville att den skulle stå i en liknande position som lärarens, så valde den ändå att göra sin egen version.

– Jag hamnade utanför mattan. Jag glömde andas.

Slutade vara rädd

Zandra fortsatte ändå gå på lektionerna och sakta men säkert växte kärleken till yogan fram.

Hon sade upp sig från jobbet som nöjesjournalist, utbildade sig till yogalärare i Indien, åkte på retreat till Bali och fann sig själv, sakta men säkert.

– Yogan fick mig att våga känna. Att inte vara rädd för allt jag bar på inuti, förklarar Zandra.

I sitt sommarprat i Yle Vega tar hon lyssnarna med på en resa från depression till moderskap.

– I dag är min mens 39 veckor sen. Jag ska bli mamma, trots att jag tidigt i livet lovade mig själv att aldrig skaffa barn, säger Zandra Lundberg.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.



Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

Ellen Sundberg: När tåget lämnar perrongen

Björn Afzelius: Ikaros

Johan Airijoki: Allting kommer att bli bra

Cat Stevens: Peace Train

Soundtrack Of Our Lives: You Are The Beginning

Daniel Norgren: I Waited For You

Steve Kekana: Raising My Family