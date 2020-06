Undvik att simma i Molnträsk – avföringsbakterier i vattnet

Även om det skulle vara skönt med ett dopp i hettan så lönar det sig inte att plumsa i vid Molnträsk badstrand i Sibbo.

I ett vattenprov som togs på onsdag hittades höga halter av fekala bakterier som hör till enterokock-gruppen. Resultatet blev klart på fredagen.

- Det här är så kallade indikatorbakterier som berättar om att det kan finnas överflödig avföringskontamination i vattnet, säger Miljöhälsovårdens servicechef Tiina Tiainen.

Hur de höga bakteriehalterna har hamnat i vattnet vet man inte.

- En orsak kan vara att stranden har varit i flitig användning när det har varit långa heta dagar, säger Tiainen.

För närvarande rekommenderas det alltså att inte bada i Molnträsk.

- Om man nu prompt vill simma, så simma med munnen fast i så fall. Vi kan inte lova att det är helt tryggt, säger Tiainen.

På fredagseftermiddagen tog Miljöhälsovården nya vattenprover. Resultaten från dem förväntas bli klara på måndag eftermiddag.

Information om provresultaten och om vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbplats. Om ändringar i rekommendationen informeras också på Sibbo kommuns webbplats.

De som använder badstränder kan anmäla om observationer till hälsoskyddet per e-post till adressen ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi eller per telefon till jourhavande hälsovårdsinspektören vardagar klockan 9–12 via telefonnumret 040 168 8844.