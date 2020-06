Som yrkestränare förde hennes stig till att bli chefstränare för dressyr i Flyinge åren 1991–1998. Sedan beslöt hon och brittiska maken Richard sig för att flytta till England. Efter att först ha hyrt ett ridstall köpte paret tillsammans Snow Hill Farm i West Sussex. Där leder de i dag sitt eget träningscentrum.

Att leda ett stall var ju inget nytt för Kyrklund. Helsingfors Tävlingsstall (fi. Helsingin Kilpatalli) i Brunakärr grundade hon redan 1976 och lämnade det bakom sig först då flyttlasset gick till Flyinge 1991.

Cancern tvingade bort från hästryggen – men bara för en stund

Kyra Kyrklunds karriär verkar utifrån sett som en ytterst konsekvent och målmedveten stig. Ändå berättar hon själv att det aldrig var ett konkret beslut att satsa på ridning som ett yrke. En sak har bara lett till en annan och till slut har "sakerna" bildat en kedja som formar en helt unik karriär inom ridsporten.

Kanske just hungern efter att ständigt utvecklas och ta följande steg är det som är det mest konsekventa.

På frågan om hur allt varit möjligt har finlandssvenska Kyra ett mycket traditionellt blåvitt svar: Finsk sisu. Att inte ge upp vid minsta lilla motgång. Uthållighet och glädjen i de små framstegen.

Kyra Kyrklund grundade Helsingfors Tävlingsstall i Brunakärr i Helsingfors 1976. Kyra Kyrklund, Brunakärr i Helsingfors 2012. Bild: Mauri Ratilainen / All Over Press

Alla de här sidorna av hennes definition på sisu har hon behövt varje uns av. 2014 diagnostiserades Kyra med aggressiv bröstcancer.

Behandlingarna som sög all must ur kroppen tvingade henne bort från hästryggen för första gången på över 50 år. För ett halvt år vill säga – sedan var hon "back in the saddle again". 2016 gjorde hon också comeback som tävlingsryttare på Tiphany, ett sto som är egen uppfödning och vars morbror lystrade till namnet Matador.

I en intervju för Helsingin Sanomat i juni 2017 tackar hon sin livssituation för möjligheten att ge sig själv tiden att tillfriskna och återhämta sig. I dag är hon friskförklarad, men som alla cancerdrabbade är hon mycket medveten om att risken för att cancern upprepas alltid finns där.