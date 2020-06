Micheál Martin blev Irlands nya premiärminister - ovanlig stafettkoalition gör slut på det politiska dödläget

Fyra månader efter valet får Irland en ny regering. Gamla ärkerivaler bildar regereringskoaliton och turas om med premiärministerposten. Ändå kan det vara det största oppositionspartiet Sinn Féin som vinner på överenskommelsen.

Det irländska parlamentets underhus utsåg på lördagen högerliberala Fianna Fáils partiledare Micheál Martin till premiärminister. Rösterna föll 93 för och 63 mot Martin.

Utnämningen följer en överenskommelse mellan Fianna Fáil och dess historiska ärkerival, det andra statsbärande konservativa partiet Fine Gael. De här två partierna har styrt Irland växelvis, men aldrig suttit i samma regering tidigare.

De bildar en regeringskoaliton tillsammans med Gröna partiet för att utesluta vänsternationalistiska Sinn Féin, motståndsrörelsen IRA:s tidigare politiska gren, och för att få ett slut på det politiska dödläge som rått ända sen valet i februari.

Enligt överenskommelsen ska den nu avgående premiärministern, Fine Gaels ledare Leo Varadkar återfå premiärministerposten halvvägs under regeringens femåriga mandatperiod, i december 2022.