Mississippi har inlett processen för att ta bort sydstatssymbolen från delstatsflaggan

Man ska under söndagen rösta om att ta bort sydstatssymbolen från Mississippis statsflagga. En bild på Mississippis flagga. Uppifrån och ner har den tre ränder i blått vitt och rött. Till höger på flaggan är det ett fyrkantigt rött fält med ett blått kryss över med vita stjärnor - den såkallade sydstatssymbolen. Bild: /All Over Press