Efter inbrottet lämnades en bukett vita rosor kvar: "Minns inte ett enda liknande fall", säger polisen

Tjuven bröt sig in i Mia Haglunds bostad genom att öppna dörren från insidan via postluckan. Därför skaffade Haglund en metallkupa att sätta ovanpå låset. Mia Haglund har öppnat sin lägenhetsdörr och står och håller i den samtidigt som hon tittar in i kameran. Bild: Yle/Heini Rautoma