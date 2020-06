Försäljningen av luftvärmepumpar ökar i sommarhettan – företagare: "Går åt som smör i solsken!"

Under de senaste veckorna har det rått värmebölja i Åboland. I och med det varma vädret har många människor fått upp ögonen för nya sätt att hålla det svalt i hemmen.

Något som har blivit populärt de senaste åren är att låta installera en luftvärmepump, vilket kan ses som en långsiktig lösning, oavsett om du bor i en lägenhet eller villa.

Luftvärmepumpar anses också vara både ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ.

Under den varma sommaren 2018 sköt efterfrågan på luftvärmepumpar i höjden, vilket ledde till att apparaterna tog slut och leveranstiderna blev mycket långa.

Enligt Jimmy Kronberg, som är vd för ett företag som jobbar med ekologiska energilösningar, krävs framförhållning från kundernas sida ifall man inte vill råka ut för långa väntetider under sommaren.

- Det verkar som om sommarhettan och vinterkylan kommer som en överraskning för många. Då blir det mittiallt bråttom att skaffa värmepump, säger Kronberg.

Kronberg har just avslutat ett installationsjobb i skärgården när Svenska Yle får tag på honom. Han medger att luftvärmepumpar har god åtgång i sommarhettan.

- De går åt som smör i solsken, kan man säga!

Enligt Kronberg finns det många orsaker till att luftvärmepumpar har blivit trendigt de senaste åren. Främst rör det sig om den relativt låga energiförbrukningen som leder till minskade uppvärmningskostnader.

- Ökad miljömedvetenhet spelar också in, många kunder vill göra nytta för miljön, säger Kronberg.

Mats Strandell jobbar med försäljning och planering av jordvärme och luftvattenvärme i Kimito. Enligt honom är branschen förberedd på större efterfrågan av värmepumpar efter den varma sommaren för två år sedan.

- Just nu är väntetiderna inte så långa, åtminstone inte hos oss. Värre var det 2018, då intresset sköt i höjden. Då kunde folk få vänta länge på installationen, säger Strandell.

Jimmy Kronberg berättar att många större projekt lades på is under våren till följd av coronavirusepidemin. Också kontakten med kunderna minskade, och arbeten inne i småhus och lägenheter blev svårare att utföra.

- Under våren var många rädda för coronaviruset och mötet med kunderna förändrades. Förut skakade man ju alltid hand, men nu blev det mer osäkert, säger Kronberg.