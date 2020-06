Livligt för Räddningsverket i Östra Nyland under de senaste två veckorna: "Vi har haft 15 bränder i skog och mark"

Det är kruttorrt i terrängen just nu, men det utlovas regn och regnskurar under den här veckan. Räddningsverket i Östra Nyland har under de senaste två veckorna släckt 15 bränder i skog och mark.

- Tio av bränderna har varit lite större, och fem kan klassificeras som små bränder, berättar brandmästare Petri Lyttinen.

På fredag kväll vid halvtiotiden brann ett område på ungefär 500 kvadratmeter i närheten av Kuggen i Tolkis i Borgå.

Inga personskador uppkom och det fanns ingen bosättning i närheten. Brandorsaken är oklar.

Torrt under en längre period

Tidigare på fredagskvällen vid sextiden brann det i en skog nära Werner Söderströms gata i Borgå. Det handlade om ett område på cirka 50 kvadratmeter.

Brandorsaken är oklar också i det fallet.

Det är inte bara den här sommaren som har bjudit på fint semesterväder. Under våren och sommaren 2018 var det också torrt och varmt.

- Då hade vi säkert ungefär lika många utryckningar vid den här tiden. Det brukar vara så då det inte regnar och är varmt och torrt under en längre period.

Det kan vara svårt för räddningsverket att ta sig fram till en brandplats i en bergig skog (illustrerande arkivbild). Brandmän släcker eldsvåda i skogen Bild: Yle/ Stefan Paavola

Engångsgrillar förrädiska

Brandmästare Petri Lyttinen hoppas att folk som rör sig i skog och mark just nu tänker på att det är väldigt torrt.

- Det räcker med en tobaksfimp för att få till stånd stora skador. Just nu råder varning för skogsbrand och det är absolut förbjudet att göra upp eld.

En del av bränderna i sommar beror på att folk gjort upp öppen eld. Om engångsgrillen inte släcks ordentligt kan elden fort vara lös.

- Vissa rutter i skogarna finns också på sådana ställen som är svåra för räddningsverket att komma åt.

Ibland orsakas bränder av skogsmaskiner som jobbar i torra skogar.

- Det kan man tyvärr ingenting åt. De försöker vara försiktiga, men det krävs bara en gnista då maskinen kör mot en sten för att det ska börja pyra i terrängen.

Ofta jobbar maskinerna på stora och öppna områden, så det kan ta en tid innan man märker vad som hänt.

Skogsbränder uppstår ibland på grund av gnistor från skogsmaskiner i arbete (illustrerande arkivbild). Markbrandsbekämpning pågår. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Också många byggnadsbränder på sistone

Den här veckans utlovade regn och regnskurar i Östnyland kan göra stor nytta i den torra naturen. Men vilken effekt regnet har vet man först då regnmängderna klarnat.

- Tyvärr är det så torrt just nu att det inte räcker med mindre skurar. Vi hoppas förstås att marken blir ordentligt våt, men ändå önskar vi att människor är försiktiga.

Det räcker med en tobaksfimp för att få till stånd stora skador ― Petri Lyttinen, brandmästare

Under den senaste tiden har Räddningsverket i Östra Nyland också ryckt ut till många byggnadsbränder. Under de senaste två veckorna har det brunnit i tio byggnader.

- Vi har också haft tio små oljebekämpningsuppdrag på land. Då handlar det ofta om hydraulolja som läcker från bilar och arbetsmaskiner eller liknande.

Vad denna ökning i statistiken beror på kan Lyttinen inte säga.

- Det är antagligen dålig tur. Till exempel byggnadsbränder har ju inte med vädret att göra, men kan ha många olika orsaker.

Yle Östnyland har försökt nå polisen för en kommentar om brandorsakerna.