Sångaren och skådespelaren Erik-André Hvidsten: Surrogatmamman Shelly gav oss våra barn

I mer än 20 år var han övertygad om att han aldrig skulle bli pappa. Det var hans stora sorg i livet. Men han fortsatte nära en innersta längtan och till sist blev den sann.

Han sommarpratar i Yle Vega idag om hur.

Sångaren och skådespelaren Erik-André Hvidsten växte upp på en bondgård utanför Fredrikstad i Norge. Tidigt i livet visste han att han ville pappa.

– Jag drömde om att få en son eller dotter som en dag kanske kunde ta över vår släktgård som gått i arv från generation till generation sen polarfararen Roald Amundsens dagar, berättar Erik-André Hvidsten.

Så småningom insåg han att det dessvärre var en omöjlighet. Det skulle inte bli ett traditionellt familjeliv med mamma, pappa, barn för hans del.

– Att jag var homosexuell var för mig en stor sorg, just på grund av att jag trodde att jag skulle förbli barnlös, minns Erik-André sina tankar i början av 90-talet.



Erik-André Hvidsten och hans finlandssvenska man Kenneth Lytts på deras bröllop, sommaren 2012. Erik-André Hvidsten på sitt brölloip. Bild: Privat/Erik-André Hvidsten.

Träffade mannen i sitt liv – finlandssvenske Kenneth

Erik-André utbildade sig till skådespelare i Sverige. Han försökte döva sin längtan efter barn och familj med ett fullproppat schema.

Men efter att han träffat mannen i sitt liv, finlandssvenske Kenneth från Nykarleby, gick det inte att blunda längre.

– Min käre Kenneth lyssnade snällt och tålmodigt på min dröm om barn och sa alltid att om det där är något jag bara måste få vara med om – så måste vi se till att det sker. Frågan var bara hur?

Adoption var en omöjlighet – surrogatmamman Shelly räddade dem



Adoption låg förstås närmast till hands, men i början av 2000-talet var det ännu svårt för ett gaypar att adoptera.

Istället kom lösningen från ett oväntat håll - ett bekant homosexuellt par berättade att de skulle bli pappor med hjälp av en surrogatmamma i USA.

– Vi hade aldrig hört talas om det här - det var helt nytt då. Men vi insåg genast att det här kan vara vår chans att bli pappor, säger Erik-André.

Erik-André, Kenneth och de nyfödda pojkarna tillsammans med surrogatmamman Shelly i september 2013. Erik-André, Kenneth och de nyfödda pojkarna tillsammans med surrogatmamman Shelly i september 2013. Bild: Privat/Erik-André Hvidsten.

Och så blev det. De kom i kontakt med surrogatmamman Shelly och hennes familj i USA och glömde snabbt alla tvivel de haft inför processen.

– Vi frågade oss förstås om de här kvinnorna och deras familjer verkligen gör det här frivilligt? Tänk om mamman efter förlossningen tycker att barnet är hennes och inte vill avstå från det? Är det hela en cynisk bransch, där bara pengarna råder?

En lyckosam historia från början till slut

I sitt sommarprat i Yle Vega beskriver Erik-André hela processen – hur det gick till när hans och Kenneths tvillingpojkar föddes med hjälp av surrogatmamman Shelly i Kalifornien.

Det var en resa full av grubbel, oro och himlastormande lycka.

– August och Johannes fyller sju år i höst och firar nu sitt första sommarlov. Att vara pappa är det absolut största som har hänt i mitt liv.

Varje kväll när han nattar sönerna och sjunger godnattsångerna för dem, ber han en stilla bön och sänder ett tack till den kärleksfulla världen.

– Och förstås till Shelly, hennes man Brian och deras två döttrar som har blivit en del av vår familj. Vi är dem evigt tacksamma. Shelly är vår hjältinna, säger Erik-André Hvidsten.

