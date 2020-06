Skanskas utredning: Inga fler löneoklarheter har identifierats vid bygget på Olympiastadion

Olympiastadionin ulkomaisia työntekijöitä kohdeltu huonosti.

MOT:n tekemä selvitys paljastaa, miten Olympiastadionin työmaalla rakennusmiehille on jätetty maksamatta lisiä, heitä on uhkailtu, ja oikeuksiaan penänneet on irtisanottu tai lomautettu.