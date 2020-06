Ex-elitidrottaren Karin Storbacka: Få idrottsföräldrar tycker att de pressar sina barn - men många tycker att andra gör det

Karin Storbacka sommarpratar i Yle Vega om hur hon i sitt jobb ser att vuxna alldeles för snabbt börjar räkna framgångar i idrotten. Det här gör slut på det roliga för tidigt.

Vardagen efter Karin Storbackas egen elitsatsning kretsar fortfarande kring idrott. I dag jobbar hon för att så många barn som möjligt ska få känna sig trygga inom idrotten.

– Det är inte alltid lätt att vara tränare, idrottare eller förälder. Alla har sina utmaningar och mycket ska klaffa för att idrotten ska fungera.

Men när den väl fungerar kan den vara en otrolig kraft i samhället.

– Få föräldrar tycker att de själva sätter press på sina idrottande barn, medan betydligt fler anser att andra föräldrar pressar sina barn för hårt. Det här är en ekvation som inte går ihop.

Karin Storbacka, till höger i blå tröja, på Stafettkarnevalen 1997. Där blev det brons på 3 x 600 meter för stora lågstadier. Karin Storbacka mfl på prispallen på Stafettkarnevalen 1997. Bild: Privat/Karin Storbacka

En smart idrottsförälder lyssnar, fokuserar och frågar

På jobbet har Storbacka samlat in anonyma kommentarer från barn och unga om hur vuxna ska bete sig på tävlingar eller matcher.

– Jag kommer framför allt ihåg ett svar: Sitta tyst och heja på insidan.

Karin Storbacka tycker det så bra ringar in vad det handlar om.

– Den vuxna ska inte titta på sin telefon eller enbart stå och prata med andra föräldrar, utan fokusera på vad som händer.

– Ofta brukar barn vilja att de vuxna ska visa dem uppmärksamhet, men på ett någorlunda stillsamt sätt.

Hon tror på att fråga barnet om hur det vill ha det.

– Gillar barnet att du klappar i händerna, hurrar och hejar? En del barn älskar det, andra kan tycka föräldern är jättepinsam.

Alla barn är inte vana vid frågor om vad det tycker om sin hobby.

– Fråga hur träningen kändes eller om barnet hade kul.

Karin Storbacka tycker man hellre ska fråga “hur det var på tävlingen idag?” än ”gjorde du mål” eller ”vann ni”?

– Att regelbundet fråga ökar chansen för barnet att berätta när något känns bra eller mindre bra.

Vuxna räknar framgångar för tidigt

Karin Storbacka ser att det finns mycket att ta i beaktande när det kommer till barn och idrott. Lekfullhet, mångsidighet, utveckling, talang, föräldrapress, social trygghet, tränarens roll och kamratrelationer.

– Många gånger glömmer vuxna bort vad barnidrott ska handla om.

Alldeles för snabbt börjar vi räkna framgångar och poäng och gör slut på det roliga för tidigt.

– Den vägen skapar vi små maskiner som försöker göra som vi säger - istället för att odla reflekterande individer som gärna tar egna initiativ, reser sig på nytt och testar en gång till.

I sitt sommarprat talar Karin Storbacka om sina egna utmaningar och om allt det fina idrottandet gav henne under 24 tävlingsår. Karin Storbacka mfl i löptävling. Bild: Privat/Karin Storbacka.

Ett barn som lär sig reflektera över sitt eget idrottande och skapar sig en egen uppfattning har nytta av det både inom idrotten och i det övriga livet.

– Vi är många som tycker att barnidrotten främst handlar om att försöka sitt bästa framom att vinna.

Men hur ska barnen kunna tro på det här om de får se tränare och föräldrar skrika “varför gjorde du så där?!”

- Barn behöver få känna att de är lika mycket värda som människor oberoende om det gått bra eller dåligt.

Ändå finns inget facit på hur den ultimata stöttepelaren ser ut.

– Alla barn är unika och jag tror vuxnas uppgift framför allt är att lyssna och stödja barn och unga där vi kan - inte att ropa ut, förmana och tro oss veta bäst hur allt ska göras.

En del fallgropar behöver barnen själva ramla i för att växa som människor.

– Att vuxna står där och suckar och ser barnen slarva bort sin potential hjälper ingen.

I sitt sommarprat berättar Karin Storbacka om hur och varför Finland behöver skapa trygga relationer inom idrotten.

Hon talar också om varför det är viktigt att prata om mens med sin tränare och om hur vi kan minska mobbning och kränkningar inom idrotten.

Sommarpraten sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

